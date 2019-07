Luisito Comunica: “No planeé ser youtuber, sólo se dio”

El famoso youtuber mexicano, Luisito Comunica ya disfruta de la calidez cochabambina. Mediante una entrevista exclusiva con Los Tiempos, compartió con sus seguidores algunos datos sobre él.

El “Rey Palomo”, llegó esta mañana a la llajta y fue recibido por sus fan en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de la ciudad entre regalos, pancartas de bienvenida y muchas solicitudes de fotos y autógrafos.

“He tenido un recibimiento muy lindo de la gente. Llegue y había ‘un buen’ de gente que me dio regalos y carteles”, conto Luisito a Los Tiempos.

A su llegada al hotel Camino Plaza, lugar donde se hospeda, fue recibido con un banda y una presentación del baile tradicional cueca.

Calificó la bienvenida a la ciudad como “muy chula” y aseguró que se siente muy sorprendido por ver que los bolivianos son muy orgullosos de su gastronomía.

“Me sorprende lo variado que comen. Todo el día estuve comiendo”, contó entre risas Luisito “el gordillo”, como una vez se autodenominó.

Confesó que nunca se imaginó ser un youtuber tan famoso y su “plan A” era dedicarse al periodismo, publicidad o ser un escritor.

“Yo no lo planee (ser youtuber), es algo que se dio. Empecé a subir videos por diversión. Mi plan B fue ser youtuber. Siempre me ha gustado escribir, me veía como escritor, reportero o editor”, dijo.

Después de visitar Bolivia, comentó que aún no tiene en mente otro destino.

“Mis viajes son espontáneos. Me baso en lo interesante que puede estar un sitio, lo mucho o poco se ha hablado, qué tanto puedo indagar y sacar jugo y qué tan accesible es”, señaló al contar cómo elige los destinos de sus viajes.

Aseguró que lo que hace es como su trabajo y que intenta subir videos cada dos días.

Sobre su estadía en Cochabamba, afirmó que se dejará sorprender por la cuidad pero se siente seguro porque sabe que será una buena experiencia.

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, tiene 28 años y cuenta con 10,7 millones de seguidores en Instagram y 5 millones en Twitter. Su canal de YouTube ya supera los 25 millones de suscriptores.

Esta tarde dará la conferencia “You too youtuber” (Tú también youtuber) que se realizará a las 17:00 en el campo ferial de la laguna Alalay.

Revive la entrevista: