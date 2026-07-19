Argentina-España por la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya está en marcha en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde se conocerá si la Furia Roja conquistará su segunda estrella o si la Albiceleste ganará su cuarta corona.

Ambas selecciones protagonizan el último encuentro de los 104 que estuvieron programados en este inédito torneo que por primera vez tuvo la participación de 48 naciones.

Juegan la mejor defensa (España solo recibió un gol) y la mejor delantera (Argentina tiene 19 goles) en la definición del ansiado título.

España busca conquistar luego de 16 años la copa del mundo luego de haberlo hecho en 2010, mientras que Argentina trata de ganar su cuarta estrella tras las que consiguió en 1978, 1986 y 2022.

Para este compromiso, el DT Luis de la Fuente repite el onceno que puso en semifinales frente a Francia, en tanto que Lionel Scaloni realizó tres variantes con la inclusión de Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel y Nicolás González.

Las formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; y Julián Álvarez y Lionel Messi.