Un joven escapa de recinto militar y denuncia agresiones

El marinero Alex N. M. (19), originario del departamento de La Paz, ayer, desertó de un recinto militar del municipio de Guayaramerín en el departamento del Beni. El muchacho denunció que recibía maltratos por parte de oficiales superiores. Los comunarios de la región evitaron que personal militar tratará de reinsertarlo a la fuerza.

Según el video difundido en redes sociales, el marinero fue encontrado por los comunarios de la región, cuando dos efectivos militares trataban de llevárselo de vuelta al recinto militar, esto fue impedido por los pobladores.

“Me maltratan mucho. Me han quitado todo, por eso me quería ir. Cuando me han agarrado, me pisaron de aquí (señalando a su cuello) durante unos 30 y 50 segundo. El subteniente Flores me agrede a mí nomás”, declaró la víctima entre llantos.

El Comando General del Ejército, mediante un comunicado, rechazó la denuncia del maltrato del soldado. Con referencia a las lesiones que presenta el soldado, el Ejército señala que son producto de la caída de una motocicleta.