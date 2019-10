UMSS: estudiantes protestan contra presunto fraude y policías intervienen con gases lacrimógenos

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), protestaron hoy cerca del mediodía en la plaza Sucre, contra un presunto fraude electoral. La Policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos.

“Estos masistas no respetan el voto del pueblo y no los queremos en la Universidad. La UMSS se respeta y no es masista. La UMSS es democrática y quiere un nuevo Gobierno”, dijo un supuesto estudiante de Derecho.

Una vez que se produjo la protesta, dos bandos opuestos de jóvenes se enfrentaron. Un grupo irrumpió contra una vivienda de estudiantes, presuntamente afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), ubicada en la acera oeste de la plaza Sucre. Del lugar sacaron todo tipo de propaganda electoral del partido oficialista y la quemaron.

“Esta es una propiedad privada y como maleantes nos han venido a saquear y a violentar. Nosotros somos estudiantes de provincias que venimos a estudiar una carrera, no hemos agredido a nadie y nos vienen a atacar”, señaló uno de los jóvenes que habita la casa.

Tras el ataque a esa vivienda, decenas de efectivos policiales intervinieron las vías aledañas de la UMSS para evitar mayores altercados. Algunos estudiantes fueron arrestados.

Después de la intervención policial, los estudiantes se refugiaron en la facultad de Derecho y en la de Humanidades. Pasaron cerca de 10 minutos y el enfrentamiento con las fuerzas del orden se repitió.

Los estudiantes usaron piedras y otros objetos para atacar a los efectivos del orden; sin embargo, el intenso uso de agentes químicos evitó que la protesta de los universitarios se masifique.

Hubo al menos cinco enfrentamientos entre ambos bandos hasta que un grupo de ciudadanos, que también rechaza al partido oficialista y denuncia un presunto fraude electoral, llegó a la plaza Sucre con la consigna de “movilización pacífica”.

Finalmente, los policías se replegaron y los estudiantes se dispersaron por la UMSS y sus calles aledañas.