Leyes designa a Ferrufino; suma el personal cuestionado en su gabinete

En ocho meses de gestión, luego de haber retornado a su cargo como alcalde, José María Leyes recompuso su gabinete con al menos 10 personas cuestionadas por sus nexos con el caso Mochilas o por otros procesos.

Además, aprobó la nueva estructura organizativa del Ejecutivo para la gestión 2021 con las mismas 12 secretarías, dos son nuevas: de Protección al Ciudadano y Cultura.

El último funcionario en sumarse al equipo de Leyes es Antonio Ferrufino como director de Comunas. El exintendente fue destituido en 2019 por el entonces alcalde Iván Tellería y denunciado penalmente por permitir la construcción de 4 mil casetas ilegales de dos pisos en los mercados, como La Pampa.

El exintendente formó parte del equipo de Leyes durante los primeros años, como secretario de Gobernabilidad.

Asimismo, retornó Andrea García como directora de Género. Está acusada dentro del caso Mochilas I por su participación cuando era secretaria de Desarrollo Humano. También volvió Carolina Ayala al área de Contrataciones. Tiene una acusación de la Fiscalía por el caso Mochilas I.

Otra funcionaria que regresó al municipio es la exdirectora de Seguridad Ciudadana Velka Krellac, ahora como jefa de Eventos Públicos (ver infografía).

También volvió Álex Contreras, quien trabajó antes como secretario Ejecutivo, pero fue alejado debido a una denuncia por su título profesional para asumir ese cargo. En su reincorporación volvió como asesor del munícipe.

Además está Katina Delgadillo, que fue directora de Finanzas y está implicada en pagos irregulares de consultorías en la gestión de Diego Moreno (pieza clave en las Mochilas). Retornó como secretaria de Finanzas.

También volvió Max Rodríguez, quien fue director de Transparencia cuando se destapó la compra irregular de mochilas e hizo borrar varios CPU de la Alcaldía. Sin embargo, fue destituido hace cuatro días de la Secretaría de Protección al Ciudadano.

Otro funcionario que también es cuestionado por presunta falsedad ideológica por usar un título de la UMSS que no le correspondía es Mirko Calderón, que hasta 2018 fue subalcalde de la comuna Molle y ahora está en el mismo puesto.

Otros funcionarios que retornaron junto con Leyes son Carlos Abasto, a la secretaría de Infraestructura, y César Navia que volvió como gerente, de Emavra, antes estaba a cargo del jardín botánico Martín Cárdenas.

Al respecto, se intentó conversar con el asesor del Alcalde, Álex Contreras, y con el secretario general, Elías Vásquez, pero los funcionarios se excusaron para no atender al requerimiento de este medio sobre las designaciones de Leyes.

Contreras: “Luz Rojas no vuelve”

Pese a las voces de fuentes cercanas a la Alcaldía y la filtración de audios presuntamente del alcalde, José María Leyes, sobre el posible retorno de Luz Rojas a la Intendencia, ayer el asesor del alcalde, Álex Contreras, señaló que la exfuncionaria no está tomada en cuenta.

En días pasados, los comerciantes de La Cancha protestaron ante esta posibilidad.

“Queremos señalar que la señora Luz Rojas no está tomada en cuenta como posible Intendenta, como en algunos medios están queriendo hacer una especie de campaña que no tiene sentido, pero no va a ser así”, manifestó en conferencia de prensa.