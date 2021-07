Vecinos rechazan plan para quitar Sombrero de Chola de la avenida América

Vecinos de la OTB Bajo Aranjuez de la ciudad de Cochabamba se declararon ayer en estado de emergencia y rechazaron el proyecto para la construcción de un paso a desnivel que afectaría el monumento del Sombrero de Chola, que se encuentra en la avenida de América.



“Nos hemos enterado que están contemplando hacer una paso a desnivel retirando el Sombrero de Chola, no nos quieren mostrar el proyecto, pero desde ya lo rechazamos. Hemos mandado una carta el 8 de julio solicitando una audiencia con el alcalde Manfred Reyes Villa para ver este tema”, afirmó María Eugenia Rodríguez, una vecina.



Mencionó que si este proyecto se llega a concretar resultarían perjudicados al menos 60 propietarios de negocios, vegetación e incluso una ciclorruta.



“No pueden seguir agujereando por todo lado, quieren convertir la vía en una autopista, nos van a perjudicar”, aseveró.



Otro vecino sostuvo que la intención de hacer un desnivel sería la tercera fase del proyecto del distribuidor Quintanilla, por lo que se enviará otra nota a la Secretaría de Planificación de la Alcaldía para solicitar si es posible acceder a información oficial.



Por su parte, el secretario de Infraestructura del municipio, Gustavo Navia, señaló que aún no hay nada definido sobre esa “alternativa”.



“Todavía no tenemos nada definido, si bien hay algunas alternativas para dar solución al tráfico vehicular en la zona, se está analizando todavía a nivel de la Unidad de Planificación”, remarcó.



Sin embargo, este medio ayer constató que personal de Semapa hacía mediciones topográficas en la avenida América para trasladar las redes de agua potable y alcantarillado porque en el sector se tiene previsto hacer un desnivel.



Respecto a la segunda fase del corredor Quintanilla, que se ejecuta en la avenida Uyuni, Navia señaló que se hacen trabajos de acuerdo al cronograma y acotó que el avance físico es de un 25%.



“Estamos cumpliendo todo lo que dispuso la juez agroambiental sobre los árboles”, finalizó.