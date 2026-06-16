Movilidad Urbana refuerza controles de parqueos en la ciudad

La Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba intensifica en los últimos días los operativos de control en distintos puntos de la ciudad para garantizar la libre circulación de peatones y vehículos, además de evitar el estacionamiento en doble fila y la ocupación indebida de aceras con mercadería, según un reporte de prensa.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó ayer que uno de los sectores intervenidos es la avenida Siles, donde se realizan controles permanentes para mantener despejadas las vías y los espacios destinados al tránsito peatonal.

Rojas recordó que las personas que exhiban productos sobre las aceras serán sancionadas con una multa de Bs 100, mientras que los conductores que estacionen sus vehículos en doble fila deberán pagar una multa de Bs 150, de acuerdo con la normativa municipal vigente.

“Los productos decomisados son trasladados a dependencias de Movilidad Urbana y serán devueltos una vez que se cumpla con el procedimiento correspondiente. Gracias a los controles permanentes, hemos logrado que cerca del 50% de las actividades económicas del sector respeten las áreas destinadas a los peatones”, señaló Rojas.

Los operativos se desarrollan principalmente en zonas de alta circulación vehicular, como el centro de la ciudad y avenidas troncales, entre ellas Simón López, Petrolera, República, Víctor Ustáriz y Blanco Galindo.

Rojas recordó que el Decreto Municipal N.º 408 regula el uso de espacios públicos y establece las zonas donde está permitido, restringido o tarifado el estacionamiento de vehículos.

Asimismo, invitó a la población a denunciar infracciones a través de la línea gratuita 151 o mediante el WhatsApp 61561515 con el fin de fortalecer el control ciudadano y contribuir al ordenamiento del tránsito en el municipio.

La Dirección de Movilidad Urbana anunció que los operativos continuarán.