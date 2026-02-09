Las utilidades de la banca continúan en ascenso y logra cifra récord en 2025

La Prensa
Publicado el 09/02/2026 a las 8h20
“La banca nunca pierde”. Es un dicho popular que no se atribuye a nadie en particular, pero que permite reflejar el funcionamiento de las instituciones financieras, aún en contextos adversos. Durante 2025, el sistema de intermediación financiera obtuvo las mayores utilidades en 20 años para alcanzar los 3.827 millones de bolivianos. Sólo para tener una idea, en 2005 llegaron a 349 millones de bolivianos.

Recientemente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) presentó las principales variables del sector a diciembre de 2025, mientras que la Asociación de Bancos Privados (Asoban) ofreció una evaluación a octubre de la pasada gestión. Según la reguladora, que consigna datos desde 2005, sólo hubo algunos periodos en los que la banca registró una disminución en sus utilidades, por ejemplo, como consecuencia de la pandemia en 2020 cayeron a 960 millones de bolivianos, después de que la banca logró en 2019, 2 287 millones de bolivianos en utilidades. Sin embargo, a partir de la mayor pandemia que se registró en el mundo, las ganancias de las entidades financieras en el país no registraron mayores caídas.

En 2021 llegaron a 1.541 millones de bolivianos; al año siguiente, ascendieron a 1.924 millones de bolivianos; en 2023, superaron la barrera de los 2.110 millones de bolivianos; en 2024, llegaron a 2.670 millones de bolivianos y en 2025 llegaron a su mayor nivel histórico: 3.827 millones de bolivianos. Según el balance de Asoban a octubre, “las utilidades del sector se situaron en 365 millones de dólares, con un crecimiento del 42,6 %.

Como resultado, los bancos múltiples registraron un ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) del 13,6 %, superior a la de similar periodo de 2024 en 2,9 puntos porcentuales”. Las cifras son positivas para un sector que mantuvo un ritmo de crecimiento, con algunas variaciones, desde 2006, cuando por ejemplo las utilidades llegaron a superar los 637 millones de bolivianos, mientras un año antes, el registro alcanzó casi la mitad, 349 millones de bolivianos.

En el caso de los depósitos se observa un crecimiento del 4,3 por ciento respecto a 2024, mientras la cartera sube en un 3,2 por ciento. Esto significa que en el primer caso se pasó de 230 289 millones de bolivianos en 2024 a 240 136 millones de bolivianos en 2025.

Mientras la cartera de créditos pasó de 222,365 millones de bolivianos a 229,576 millones de bolivianos en similar periodo. El informe de la ASFI establece que las captaciones más demandas fueron las que corresponden a plazo fijo, que llegan al 45,6 por ciento, le siguen las cajas de ahorro con el 34,5 por ciento y el 18 por ciento corresponde a cuentas a la vista.

En total se establece que a diciembre de 2025 llegaron a superar 240 136 millones de bolivianos. Según el informe de la entidad reguladora, La Paz concentra la mayor parte de los depósitos, mientras el departamento de Santa Cruz se consolida como la principal región que demanda créditos. En el primer caso, la sede de gobierno concentró el 52,9 por ciento de los depósitos, es decir unos 127 134 millones de bolivianos, le sigue Santa Cruz con el 26,2 por ciento, que representa .

