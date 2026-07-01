Demandan a Maduro en EEUU por ejecuciones extrajudiciales

Las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela demandaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y torturas a manos de agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. Así se conoció este miércoles.

Seis personas, protegidas por seudónimos, afirmaron que entre 2017 y 2021, las FAES, bajo el mando de Maduro, ejecutaron a los hijos de cuatro de los demandantes y a los hermanos de otra. Además, todos los demandantes alegan haber sido víctimas de torturas, y tres de ellas ejercen una acción específica por este delito, según detalla la demanda presentada el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, ubicado en Brooklyn.

La demanda, de 44 páginas, indica que las víctimas son parte de los miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas. El depuesto mandatario venezolano está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico.

Los demandantes exigen una compensación económica de Maduro.