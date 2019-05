Abogado deja a Medina y Moreira denuncia amenazas

El abogado Abraham Quiroga renunció ayer a la defensa del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz Gonzalo Medina, que es acusado de tener vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Aseguró que la salud del uniformado detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz está deteriorada.

En tanto, la defensa del exjefe de la División Propiedades de la Felcc cruceña Fernando Moreira, acusado por el mismo caso, denunció que su defendido todos los días recibe amenazas de muerte por parte de los internos de la cárcel de San Pedro.

“Yo me estoy haciendo a un lado en lo que corresponde a la defensa del excoronel Medina porque yo no me quiero prestar a que me procesen como defensa técnica, tomando en cuenta que la salud de Medina está mal”, dijo Quiroga en entrevista con Unitel.

Por su parte, el abogado de Moreira, José Basualdo, dijo que “el capitán Moreira está solo en la ciudad de La Paz, toda su familia está en Santa Cruz. Las amenazas de muerte contra el capitán son diarias, todos los días”.

El próximo 3 de junio, Medina y Moreira tienen que ser trasladados de La Paz a Santa Cruz para una audiencia de cesación a la detención preventiva que tienen en su contra. Quiroga afirmó que ese viaje es “imposible” debido al estado de salud del excoronel.

PEDIRÁN SUSTITUTIVAS

La defensa de Gonzalo Medina y Fernando Moreira pedirá que los exjefes policiales puedan defenderse en libertad por la acusación de presuntos vínculos con el narco Pedro Montenegro.