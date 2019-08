Ven que Gobierno hace campaña al invertir donde no apoyan al MAS

La decisión del gabinete de agilizar las inversiones públicas en las regiones donde el MAS no tiene apoyo “sólo reafirma que al Gobierno lo único que le importa es la campaña electoral, porque define sus prioridades en función a sus objetivos políticos y no al interés nacional”, aseveró ayer el vocero de alianza Bolivia Dice No, Vladimir Peña.

La declaración surgió luego de que el viernes el gabinete ampliado convocado sorpresivamente por el presidente Evo Morales definió acelerar las inversiones en los departamentos donde el MAS no tiene un respaldo pleno con miras a las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

De acuerdo con las encuestas, el MAS no tiene el apoyo suficiente para vencer en los siguientes comicios en los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Potosí.

Tras el gabinete ampliado que contó con ministros y directores de empresas estatales, el Mandatario está optimista sobre los resultados de octubre, porque las encuestas le dan el primer lugar con 35 a 39 por ciento y lo alejan del segundo con más opciones, Carlos Mesa, con un respaldo de entre 22 y 25 por ciento.

En criterio de Peña, esta forma de administración demuestra que “hay una conjunción entre partido y Gobierno”. Dijo: “Eso es muy peligroso para la democracia. El MAS ya no está gobernando, lo que ha hecho es poner todo el servicio público al servicio de la candidatura de Evo”.

Manifestó que “lo más preocupante es que el MAS no esté gobernando, nuestro consejo para Morales es que sea más presidente y deje de ser candidato, dedíquese a gobernar bien los últimos meses de gestión que le quedan”.

La candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Shirley Franco, afirmó: “Al parecer, al MAS no le ha bastado la campaña que viene haciendo hace 13 años, porque su caudal de votos se ha reducido y busca continuar utilizando la gestión pública con fines proselitistas”.

Para Franco, el MAS recién se dio cuenta de que sus inversiones en “palacios” y “canchitas” son monumentos que no le sirven a los bolivianos, que tienen otras demandas como salud y empleo. “Estas cosas no las consiguen en una canchita de fútbol”, expresó.

La candidata a senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, expresó: “Me encantaría poder decir que me sorprende que el Gobierno sea tan descarado, pero no me sorprende el uso de recursos para la campaña”.

Dijo que “es una pena que el MAS haga uso de los recursos de todos para beneficiarse. El MAS cree que con tres obras va a satisfacer a una población descuidada 13 años”.