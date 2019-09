Desacuerdos causan caos en la entrega de ayuda en la Chiquitanía

La falta de coordinación en la recepción, manejo y entrega de donaciones para los bomberos y comunidades afectadas por los incendios en la Chiquitanía enfrenta a organizaciones departamentales y el Ejecutivo central, lo que genera caos en la distribución de estos insumos, relataron voluntarios y dirigentes.

Según las denuncias, cada día llegan camionetas y vehículos cargados de ayuda a Roboré, San Matías, San Ignacio y otros municipios, pero esta se queda varios días en un lugar, se reparte tarde o se distribuye de manera desigual.

Esto se debe a que hasta cuatro entidades (Gobierno central, Gobernación, municipios y entidades de voluntarios) manejan las donaciones y las entregan de diferente forma.

“Llegó gente del Ministerio de Medio Ambiente, mezquina la comida a los voluntarios y a los soldados”, aseveró una bombero que trabaja en San Ignacio.

El viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, explicó que esa repartición está coordinando con la Cruz Roja Boliviana y es ella la que se encarga de hacer la recepción, el registro y distribución.

Respecto a la denuncia, Cabrera refirió que no se traba la entrega de donaciones a otras entidades, pero lo que se pretendía era conocer lo que se entrega para no duplicar la misma.

“No, porque también hay donaciones que llegan a la Gobernación o llegan a los municipios, entonces no es que obligamos, pero nosotros sí quisiéramos tomar conocimiento para no duplicar la ayuda que se da a determinadas poblaciones, es más para eso, no tanto porque se restringe”, dijo.

La Gobernación de Santa Cruz gestiona la ayuda a través del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) que está conformada por varias instituciones regionales.

Marcelo Guitérrez, representante del Comité de Defensa de Roboré, ratificó que la donación que llegaba a la región era filtrada por los militares para que levanten un inventario, pero que esto fue en un inicio.

“La donación que llegaba al pueblo la tenían que hacer por intermedio del municipio, hacían como una filtración por medio de los militares para que hagan un inventario de todo lo que estaba llegando”, mencionó.

Pero, ahora se optó por la entrega de manera directa a los bomberos voluntarios y comunidades afectadas.

Marcelo Bruno del Comité Cívico de Santa Cruz explicó que se trabaja con los voluntarios que luchan contra las llamas y los comunarios que perdieron todo.

“Estamos entregando como Comité Cívico directamente sin ningún trámite ni nada. Lo que queremos es que la ayuda llegue directamente sin trámite, burocracia, sin papeleos ni nada. Lo que nos llegó lo entregamos y eso estamos haciendo sin que nos importe lo que diga la gente”, manifestó.

11 MM de $us desembolsados por Gobierno para la atención y mitigación de los incendios forestales en la Chiquitanía.

MÉXICO Y ARGENTINA ENVÍAN VOLUNTARIOS

Doscientos voluntarios de Argentina y 100 de México tienen todo listo para llegar al país, sólo resta que se cumplan los trámites administrativos en Migración y Cancillería de sus países de origen y Bolivia.

Los 200 bomberos están en Salvador Mazza, vecina de Yacuiba, en Tarija, a la espera de que se concrete su paso a Bolivia, en tanto los 100 voluntarios mexicanos están tramitando su llegada al país desde la anterior semana, y esperan que el Consulado de Bolivia en México acelere el trámite para llegar al país cuanto antes, informó el jefe del SAR de Potosí, Freddy Sandi.

VOLUNTARIA DICE QUE NO HAY REFUGIO PARA ANIMALES

La voluntaria Yessenia Salgari Hurtado, defensora de animales, denunció que el albergue para animales en la Chiquitanía que mostró el Gobierno sólo “es una pantalla” de propaganda política del MAS.

“Ese albergue es sólo pantalla para tener apoyo de la gente, como lo ven esos animales no tenían nada de alimentos mucho menos atención, no había ningún médico veterinario. Yo me preguntaba, ¿dónde están todas las donaciones que se manda tanto para las personas como para los animales?”, cuestiona en su página de Facebook.

“Al llegar allá (Roboré) fue una desilusión tremenda porque sólo nos utilizaron como figuritas para hacer campaña por el MAS(...), incluso fueron tan descarados de decirme que me haga la que curaba a la perrita de la imagen, pero no me presté para eso y les dije que no”, acotó.