Compromiso de salvar Chiquitanía marca aniversario de Santa Cruz

La conmemoración del 209 aniversario del departamento de Santa Cruz se realizó con un sencillo acto cívico, en señal de duelo por los incendios que no pueden ser controlados en la Chiquitanía.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aprovechó su discurso para apuntar a la falta de declaratoria de desastre nacional y pidió nuevamente que el Gobierno central considere el pedido.

Con banderas a media asta y crespones negros, el acto se cumplió en la plaza 24 de Septiembre y mostró que la prioridad es controlar los incendios en el bosque cruceño.

Costas, en su discurso, indicó que la tierra es parte de la identidad cruceña, por lo que en la actualidad la prioridad es garantizar su conservación ante la amenaza del fuego en varios municipios.

“Estamos de luto por nuestros bosques, no es día para festejar. Nos ha faltado ayuda, soy incapaz de comprender la negativa del Gobierno a declarar desastre nacional. Supongo que el periodo electoral no ayuda a reconocer nuestras limitaciones, pero cuando uno no admite limitaciones también tiene que asumir responsabilidades”, manifestó la autoridad.

Asimismo, Costas aprovechó para agradecer la labor de los bomberos voluntarios por estar más de un mes ayudando a sofocar el fuego, tomando en cuenta que el Gobierno no declara desastre nacional pese a que más de 3,5 millones de hectáreas fueron afectadas.

El homenaje al aniversario cruceño se completó con la misa de Tedeum en la catedral, donde se hizo entrega de plantines por parte de un grupo de bomberos voluntarios.

Tras la celebración, las autoridades que asistieron al homenaje despidieron a los voluntarios.