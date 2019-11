Murillo asegura que los disparos en Sacaba salieron de la manifestación cocalera

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró hoy que los disparos que provocaron muertes y decenas de heridos en Sacaba, ayer durante un duro enfrentamiento entre cocaleros del trópico de Cochabamba y un contingente policial-militar en el puente Huayllani, salieron de la misma marcha.

“Si hay una vida perdida, ¿por qué ocultan el cadáver?, ¿por qué no hacen las cosas bien? Hemos hablado con el Fiscal General y le hemos pedido que sea absolutamente transparente y proba la investigación, para ver qué pasó con estos muertos. Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tiene tiros en la nuca, en la cabeza”, afirmó Murillo.

“¿Cómo han podido recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó? Lo que decían: hagamos daño y les echamos la culpa a ellos. Aquí hay una mente macabra que está detrás y todos sabemos quién es (…). Ya estaban los ataúdes listos y los letreros también”, agregó, haciendo referencia al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Aseguró que detrás de la manifestación cocalera, que pide el retorno del expresidente, Evo Morales, y rechaza a la mandataria transitoria, Yanine Añez, hay grupos que están incurriendo en subversión y sedición.

“Tenemos en Bolivia, hace días atrás, claramente un grupo de personas que está haciendo sedición, tratando de buscar desestabilizar el Gobierno, han manejado 14 años el Gobierno y lo único que han mostrado ha sido someter a la gente”, expresó.

Además, Murillo anunció que el Ministerio de Gobierno dispuso que los heridos que están en diversos centros médicos "sean atendidos de lo mejor".

"Aunque sean los heridos que vinieron a agredirnos igual que los atiendan, que nos vamos a hacer cargo de sus gastos. Aunque ellos mismos se hayan hecho daño", sostuvo.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, informó hoy que la cifra de fallecidos en los enfrentamientos de Sacaba ascendió a 9 hasta el mediodía.

Los cuerpos de cinco cocaleros que fallecieron ayer en el Hospital México de Sacaba fueron trasladados hoy al Instituto de Investigación Forense (IDIF) para identificar las causas de muerte.

Las otras cuatro víctimas perdieron la vida en el Hospital Viedma. Según la Defensoría, hay 115 heridos.

En conferencia de prensa la Policía mostró un arma larga tipo fusil, cinco vainas de fusil, bazucas, cajas de petardos y granadas de gas además de canicas, tubos y palos entre otros, elementos con los que presuntamente llegaron los cocaleros.

"El conflicto inició por un disparo que se aprecia desde el sector posterior de la marcha. Hemos recibido imágenes en las que se ve a los manifestantes con armas de fuego y escudos que se constituirán en pruebas para la investigación", explicó el responsable de la Fuerza Especial de La Lucha Contra el Crimen.

Según el reporte policial, 138 adultos fueron arrestados, de ellos 4 menores y 49 mujeres, que fueron liberadas tras ocho horas de encarcelamiento.

Aprehendieron a 10 varones, por los delitos de alzamiento armado, tenencia y portación de armas de fuego y fabricación y comercio de sustancias explosivas y asfixiantes.