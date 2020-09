Lanchipa: Interpol rechazó sello rojo contra Evo Morales por considerar que el delito es político

El fiscal general Juan Lanchipa aseveró este miércoles que la Interpol comunicó al Ministerio Público que no se cumplirá con la activación del sello rojo contra Evo Morales, debido a que entre los delitos imputados al expresidente está sedición, el cual es considerado de orden político por el organismo internacional.

Lanchipa respondió así después de que el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, señaló que no había realizado bien el trámite para que se active el sello rojo contra Morales.

En el caso referido, el expresidente está imputado por delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición, debido a la grabación en la que se lo escucha instruyendo cercar ciudades y dejarlas sin comida en noviembre de 2019.

Lanchipa explicó que en la solicitud del sello rojo a la Interpol se transcribió tal cual con los delitos, pero el organismo policial internacional observó el tipo penal de sedición.

"No se puede suprimir ningún delito y, cuando se incorpora la figura de sedición, como en el caso de referencia, Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y la Interpol nos hace conocer en la respuesta que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación de ese delito considerado, según la normativa de la Interpol, como de orden político", dijo el Fiscal General.

Lanchipa sostuvo que el Ministerio Público no ha cometido ningún error. "Hemos transcrito tal cual los delitos que por los cuales se están investigando".

Coímbra manifestó que espera que no ocurra lo mismo con otros casos que se están investigando contra Evo Morales, como el de fraude electoral y de estupro. Respecto a la más reciente denuncia de estupro contra Morales, presuntamente por una relación con una menor de Yacuiba, Lanchipa indicó que el caso será investigado en la Fiscalía de Tarija.