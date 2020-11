Analistas: Chávez en Procuraduría buscará procesos a gestión de Áñez

La posesión de Wilfredo Chávez como Procurador General del Estado (PGE), abogado defensor de Evo Morales y otras exautoridades, desató varias cuestionantes sobre el rol que cumplirá en esta gestión: la posibilidad de allanar el camino para instaurar procesos en contra del gobierno transitorio. En tanto, la justicia libera de culpa a exministros y dirigentes del oficialismo.



“Lastimosamente esa instancia, que debería ser imparcial, nuevamente va a ser coptada por una autoridad que no responde a la sociedad, sino a un partido de gobierno”, refirió la abogada Paola Barriga.



En su discurso de posesión, Chávez señaló que dará a la PGE un toque profesional técnico a “una institución que en este año ha sido vandalizada y ser utilizada como un instrumento de persecusión política”.



“Se habia convertido en este ultimo tiempo en una agencia estatal de persecusión. Los agentes no operan solos. Esa agencia de persecusión va a ser desmontada inmediatamente”, dijo.



Por ello, Barriga manifestó que el Gobierno utilizará esta entidad para buscar venganza.



“Este es un esquema de venganza, no de pacificar el país. Los bolivianos salimos en esa lucha para ya evitar vivir en un régimen en el cual las personas no tengan derecho a pensar y opinar diferente”, dijo.



El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que Chávez tiene experiencia en la administración pública, pero ésta es una designación pólitica y se podría decir que el evismo se instala en la gestión de Luis Arce.



“Muchos dirán está retornando el evismo, ahí esta la situación del abogado de Evo Morales, el abogado del MAS, pero todavía falta la composición total del Ejecutivo. De entrada, podemos decir a ciencia cierta que un hombre fuerte de Evo Morales está en un cargo jerárquico”, aseguró.

Impunidad



Chávez aseguró que lucharán contra la impunidad para que no quede una sola viuda, un sólo huérfano, un solo herido sin justicia. “Vamos a cumplir la lucha contra la impunidad con los compañeros del equipo de nuestro Gobierno”, dijo.

Conflicto



La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame señaló que esta designación sacará a relucir un conflicto de intereses, porque el Procurador tendrá que conocer casos denunciados contra exautoridades del MAS.



“Hay un conflcito de intereses porque por un lado era abogado de Evo Morales y otras personas del anterior gobierno y hoy va a tener que ver todos esos procesos. Pienso que él por lo menos se excusará porque hay un conflicto de intereses”, señaló.



Otros asambleístas de oposición ven la designación como una injerencia directa de Morales en la nueva gestión gubernamental.

Arce pide recuperar la institucionalidad

El presidente del Estado, Luis Arce, durante la posesión del procurador Wilfredo Chávez, señaló que la institucion tiene tareas fundamentales.

“Ha sido manoseada con fines partidarios y políticos, cuando la única política que tiene que primar en la Procuraduría es defender los intereses del Estado”, dijo Arce al encomendar recuperar la institucionalidad de ese despacho.

“Velar por los intereses del Estado a nivel internacional y también en el plano interno nacional, por lo que pedimos a ‘nuestro procurador inmediata acción en aquellos caso que estamos procesándolos”, añadió.