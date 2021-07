Gobierno aún no presentó demanda civil contra Murillo en EEUU

El Procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, informó este miércoles que el gobierno boliviano y el equipo de abogados que contrató en los Estados Unidos, afina los detalles para la presentación de la demanda civil contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien está recluido en los Estados Unidos.

"Aún no se presentó la demanda civil, estamos en los detalles finales y estamos revisando con nuestro equipo técnico y los abogados externos que hemos contratado", sostuvo la autoridad.

El 2 de julio, Chávez anunció la demanda civil para recuperar el dinero que perdió el Estado boliviano en la adquisición de gases lacrimógenos con sobreprecio y así buscar un resarcimiento por el daño ocasionado.

Murillo está detenido en el Centro de Detención Federal FDC (por su sigla en inglés). Está acusado por lavado de dinero y soborno.

A la vez, el Procurador del Estado confirmó que la audiencia contra el exministro se desarrollará el 9 de agosto.

"No se ha modificado la fecha y el Procurador va a asistir allá (los Estados Unidos) si fuese necesario. No me va a acompañar nadie más", indicó Wilfredo Chávez.