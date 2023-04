Ejército afirma que pagará la curación de cadetes y promete transparencia en la investigación

El Ejército se pronunció. Anunció que pagará todos los gastos médicos de los cadetes que cayeron ayer desde una plataforma mientras realizaban ayer un ejercicio llamado "salto de la muerte" y prometió transparencia en las investigaciones para dar con los responsables del hecho.



Los heridos son cadetes de cuarto año y participaban en uno de los números programados por el homenaje al Colegio Militar del Ejército en la zona de Irpavi, La Paz.



"Sentimos profundamente este lamentable hecho, motivo por el cual expresamos nuestra total solidaridad y apoyo moral a nuestros caballeros cadetes y a sus familias, esperando su pronta recuperación" leyó el director de Comunicación del Ejército, Edmundo Soria.



Ante las denuncias de las familias en sentido de que la institución castrense dejó a su suerte a los cadetes heridos y que no se responsabilizaron por los gastos médicos, Soria indicó que "el Ejército no escatimará esfuerzos en los gastos médicos para lograr la pronta recuperación de los caballeros cadetes, quienes forman parte importante la familia militar".



Los heridos fueron identificados como Cristian A. L. V. de cuarto año Herland A. C. C., también de cuarto año. "A quienes reiteramos nuestros deseos de pronta recuperación, confiando sobre todo a la divina providencia para que ilumine al personal médico", expresó.



Después prometió investigación rigurosa y transparencia.



"En virtud a específicas y claras instrucciones del hermano ministro de Defensa, el Alto Mando Militar y especialmente el comandante general del Ejército se dispuso la más alta transparencia y rigurosidad en la investigación para determinar las causales del lamentable accidente, pudiendo la ciudadanía, los padres de familia, los caballeros cadetes del Colegio Militar del Ejército sentirse seguros de que se actuará en consecuencia", finaliza el comunicado.



En la declaración de prensa no hubo espacio para las preguntas de los periodistas.