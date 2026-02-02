Carnaval de Oruro "en riesgo" por altos precios de graderías, advierte diputado

El diputado de Libre, Daniel Alcalá, advirtió que el Carnaval de Oruro corre el riesgo de quedarse sin espectadores debido a los altos precios de las graderías. "Han aperturado en la avenida cívica, donde está costando 2800 y están informando que va a subir hasta 3000 bolivianos y una familia de 4 personas que quiera 4 asientos en la plaza principal le va a costar 6000 bolivianos", dijo Alcalá.

En ese sentido, Alcalá advirtió que estos precios son "exorbitantes" y ponen en riesgo la realización del Carnaval. "¿Qué vamos a hacer con un carnaval que no tenga público? ¿Que no tenga espectadores?", señaló y explicó que los precios de los metros lineales también subieron en aproximadamente Bs 100; sin embargo, esto no justifica el alto recio de las graderías.

Alcalá exigió al alcalde municipal que realice una lista que limite la venta de los asientos en base a los sectores y que ponga un control a la situación. "Es necesario que el alcalde como organizador ponga control a la situación que ponga una lista de precios máximos para que el carnaval no se encuentre vacío", dijo. También anunció que se le hará llegar una nota al alcalde para que tome medidas al respecto.

"En la 6 de Agosto y Junín el metro lineal costaba 531 bolivianos, para esta gestión ha subido a 618 bolivianos, poco más de 100 bolivianos, pero un asiento nos quieren vender a 800, 900 bolivianos. No es justo jugar con la fe de los orureños, jugar con el patrimonio, estamos poniendo en riesgo el Carnaval no creo que haya muchos visitantes si ponemos esas tarifas tan exorbitantes", aseveró el diputado

Asimismo. destacó la necesidad de involucrar a otras autoridades, como la gobernación, los ministerios y la embajada, para dar seguridad y promover el Carnaval. "Hay que mejorar bastante, no podemos quedarnos donde estamos y pido al alcalde para que haga lo mejor posible por este carnaval y lo mejor es primero controlar el tema de los precios", dijo Alcalá.