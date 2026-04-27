Arrancó el reclutamiento para el servicio militar voluntario

Este lunes 27 de abril se inició el proceso de reclutamiento para la categoría 2026-2028 del Servicio Militar Voluntario de Salvamento y Rescate, que se extenderá hasta el 30 de mayo, con cupos en 20 unidades militares en todo el país.

El nuevo ciclo contempla la incorporación de 1.098 voluntarios para el (Servicio de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y 652 para el de la Armada Boliviana (Sbrab), fortaleciendo la capacidad operativa en tareas de búsqueda, salvamento y rescate.

Las autoridades precisaron que podrán postular jóvenes entre 18 y 30 años de edad, quienes deberán presentar certificado de nacimiento original computarizado emitido por el Órgano Electoral Plurinacional, cédula de identidad vigente, además de aprobar exámenes médicos y físicos, así como contar con la determinación de grupo sanguíneo y factor RH. El seguro médico deberá ser presentado una vez que el postulante sea declarado apto.

El proceso de reclutamiento está habilitado en 20 centros a nivel nacional, distribuidos entre la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana:

Centros SAR-FAB

SAR-FAB “Illimani” (El Alto), SAR-FAB “Tarija” (Tarija), Escuadrón SAR-FAB “Villamontes”, SAR-FAB “Capital” (Sucre), SAR-FAB “Trinidad”, Escuadrón SAR-FAB “Riberalta”, SAR-FAB “Cochabamba”, SAR-FAB “Santa Cruz”, Escuadrón SAR-FAB “Puerto Suárez” y SAR-FAB “Cobija”.

Centros Sbrab

Sbrab “La Paz”, Sbrab “Riberalta”, Sbrab “Trinidad”, Sbrab “Guayaramerín”, Sbrab “Puerto Quijarro”, Sbrab “Cobija”, Sbrab “Cochabamba”, Sbrab “Santa Cruz”, Sbrab “Bermejo” y Sbrab “Rurrenabaque”.

Dura dos años

Desde el Ministerio de Defensa se reiteró la invitación a la juventud boliviana a formar parte de esta modalidad de servicio militar voluntario, que tiene una duración de dos años y se desarrolla bajo un sistema de entrenamiento periódico –principalmente los fines de semana– que permite compatibilizar la formación con estudios o actividades laborales.

Asimismo, se destacó que este servicio no solo brinda formación en disciplina y valores, sino también capacita en tareas especializadas orientadas a la preservación de la vida, consolidándose como una alternativa de servicio a la patria basada en la vocación, el compromiso social y el trabajo en equipo.

Licenciamiento

El sábado recién pasado, 638 voluntarios rescatistas del SAR-FAB y del Sbrab, categoría 2024-2026, fueron licenciados en el Grupo Aéreo 91 de la ciudad de El Alto.

El mismo acto tuvo lugar de manera simultánea en otras 16 unidades militares del país, donde otras decenas de jóvenes concluyeron su servicio militar voluntario.

Durante el acto, el director de la Dirección General Territorial Militar del Ministerio de Defensa, general Johony Yucra, enfatizó que el licenciamiento marca el inicio de una nueva etapa como reservistas, más que el cierre del servicio.

“El licenciamiento no significa el fin de su compromiso con la patria, sino el inicio de una nueva responsabilidad como reservistas de la nación”, afirmó en su discurso.

La autoridad destacó que, a lo largo de dos años, los jóvenes no solo fueron formados en disciplina y valores cívico-militares, sino también en capacidades especializadas de búsqueda y rescate, preparándose para actuar en situaciones de emergencia.

“Han demostrado disciplina, sacrificio, espíritu de cuerpo y lealtad a nuestra bandera tricolor”, expresó.