Personal de salud protesta contra bloqueos

Médicos y personal de salud del Consejo Departamental de Salud (Codesa) de La Paz realizaron este jueves la marcha pacífica de los "mandiles blancos", con la consigna: "Basta de bloqueos, respeto a la salud".

La protesta rechazaba los bloqueos de carreteras que impiden el paso humanitario de insumos, medicamentos, alimentos y combustibles para los centros médicos paceños.

"Ya hemos tolerado 27 días de bloqueo. Lastimosamente, los pacientes son los que están sufriendo en este momento, por eso estamos pidiendo a los bloqueadores una pausa humanitaria para que permitan el ingreso de insumos", manifestó el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea.

Con respecto al estado de excepción, Larrea manifestó que debería aplicarse si es el mecanismo "para la intransigencia" y que han optado por todas las vías para pedir diálogo para que los bloqueadores permitan el paso para la salud.

"Si el diálogo no prospera, el Presidente tiene que (aplicar) lo que dice la Constitución Política del Estado, si hay intransigencia en los bloqueadores, el presidente tiene todo el apoyo porque estamos cansados"

Larrea informó que los enfermos no están alimentándose con proteínas ya que los alimentos se acabaron en los hospitales. Advierte que la situación ya es alarmante y crítica, por lo que la vida de cientos de pacientes se encuentra en riesgo.