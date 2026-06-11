Fiscal general entrega una casa a un afectado de desborde en Achira, Samaipata

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, visitó personalmente la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, departamento de Santa Cruz, donde realizó la entrega oficial de una vivienda reconstruida para un adulto mayor que lo perdió todo tras el desborde del río.

“Hago entrega de las llaves para que usted pueda vivir feliz. Que Dios lo bendiga”, fueron las palabras expresadas por el fiscal general al momento de entregar la vivienda construida para el adulto mayor.

La autoridad explicó que todos los funcionarios del Ministerio Público y de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz se comprometieron a apoyarlo para hacer posible esta ayuda. “Se comprometieron a ayudarme para que yo pueda ayudar, en este caso, a la familia de don Noel, para que pueda tener nuevamente su casita. Es así que, en base al compromiso asumido el 20 de noviembre de 2025, hoy estamos cumpliendo esta promesa que ya es una realidad”, señaló.

El beneficiario recibió emocionado las llaves de su nuevo hogar y expresó su profundo agradecimiento al fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, por haber realizado las gestiones necesarias para concretar la construcción de la vivienda.

“Gracias. Usted es el único hombre que cumple su promesa aquí en Bolivia”, sostuvo don Noel.

Cuando el fiscal general llegó por primera vez a la zona afectada, en noviembre de 2025, encontró a un adulto mayor que había perdido su hogar y cargaba con el dolor de la desaparición de su esposa. La mujer, también adulta mayor, fue encontrada sin vida después de varios días de búsqueda.

Fue entonces cuando el fiscal no dudó en tenderle la mano: “No podemos ser indiferentes al sufrimiento de esta familia. Vamos a construir su casita”, afirmó en aquella oportunidad. Hoy, esa promesa se hizo realidad con la entrega de la vivienda.

Lo que en su momento fue una promesa se convirtió en una realidad para esta familia, que lo perdió todo a causa de las intensas lluvias que azotaron la zona. La entrega de la vivienda es una muestra tangible de que el Ministerio Público no solo trabaja en la administración de justicia, sino que también está presente cuando la población más lo necesita.