ATT dice que el incremento de precio en pasajes de BoA está dentro de los límites tarifarios

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) afirmó que el incremento de precios en los pasajes aéreos de Boliviana de Aviación (BoA), se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Asimismo, atribuyó los retrasos en los vuelos a la actual coyuntura del país y dijo que son “entendibles”.

“Por la coyuntura que se está viviendo en este momento las líneas aéreas nacionales están obligadas a usar distintos tramos para llevar a sus usuarios a su destino. La conexión directa no siempre está disponible y por eso se tiene que acudir a tomar tramos para llegar al destino”, dijo el director de Transporte de la ATT, Mauricio Navarro.

En ese sentido, remarcó que la ATT supervisa que las tarifas cobradas en los pasajes no excedan los máximos.

Navarro sostuvo que los retrasos en los vuelos responden principalmente al incremento del transporte de carga, especialmente de alimentos y productos que se trasladan al occidente.

“Hay muchas demoras, obviamente se entienden, principalmente porque se está transportando carga adicional a la que normalmente se transportaba, principalmente de alimento y todos los productos que no llegan al mercado occidental y que tienen que venir de Santa Cruz o Tarija”, afirmó. Cada operación puede acumular alrededor de 15 minutos de retraso debido a la carga adicional, situación que se amplifica que una aeronave realiza 14 vuelos al día.