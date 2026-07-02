Ingresó un frente frío a 5 departamentos

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 02/07/2026 a las 22h33
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este jueves una alerta meteorológica de nivel naranja ante el ingreso de un frente frío que impactará a los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Chuquisaca, provocando un marcado descenso de temperaturas.

Según el informe oficial, este fenómeno atmosférico “ocasionará descensos bruscos de temperatura, entre 6 °C y 12 °C por debajo de los valores normales de cada región afectada, a ocurrir entre el día jueves 2 de julio hasta el día viernes 3 de julio”, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en zonas vulnerables.

En Cochabamba, el descenso de temperaturas se concentrará en el norte de las provincias Chapare y Carrasco, mientras que en el Beni se prevé afectación en Cercado, Marbán, Moxos y el sur de Iténez.

En Chuquisaca, la alerta abarca a las provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Tomina y Azurduy, además del este de Nor Cinti y Sur Cinti.

En el departamento de Tarija, el frente frío afectará a las provincias Gran Chaco y O’Connor, mientras que se prevén heladas en los valles de Cercado, Arce, y el este de Avilés y Méndez.

Para Santa Cruz, el Senamhi identificó a las provincias Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera y Germán Busch como las más impactadas. Asimismo, se anticipan heladas en los valles de Florida, Manuel María Caballero y Vallegrande.

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