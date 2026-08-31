Sokol pide reprogramar su declaración en el caso ‘audios’

El general de Policía Mirko Sokol presentó este lunes a la Fiscalía Departamrntal de La Paz un memorial solicitando la reprogramación de la declaración que debía realizarse el viernes 28 de agosto pero, no tuvo lugar debido a que el jefe policial estaba trabajando en Samta Cruz, informó Abel Loma, abogado del ahora excomandante general de la Policía Boliviana.

Loma aseguró que su cliente está dispuesto a presentar su declaración informativa respecto de los audios que, según el vicepresidente Edmand Lara, lo vinculan con hechos de corrupción.

El abogado señaló que esperan ser convocados para aclarar la situación, conocer a fondo la denuncia y presentar los descargos.

También cuestionó al vicepresidente Lara por no brindar mayor información a la Fiscalía sobre el caso, pero sí hacerlo en una conferencia ante los medios de comunicación. “Hay algo raro”, comentó.

Sokol estaba convocado el viernes recién pasado a la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración informativa por el ‘caso audios’, pero no se presentó debido a que estaba trabajando en los operativos en el límite interdepartamental entre Santa Cruz y Beni, donde los lugareños bloqueaban la carretera, reclamando por la provisión de diésel.

"El señor Sokol está presentando un justificativo en virtud de que existen conflictos sociales en el departamento de Santa Cruz. Existen bloqueos que requieren la presencia del comandante en esta tarea de seguridad ciudadana", informó ese día su abogado.