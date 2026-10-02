Marinkovic: el cambio en la Fiscalía busca sacar a las mafias del poder

País
Redacción Central
Publicado el 02/10/2026 a las 21h13
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El senador Branko Marinkovic sostuvo este viernes que la aprobación del proyecto para modificar la Ley 260 representa una decisión del Legislativo para enfrentar la crisis que atraviesa el Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca.

Marinkovic afirmó que la votación con más de dos tercios muestra, desde su perspectiva, una determinación para impedir que estructuras vinculadas con el crimen organizado tengan influencia sobre las instituciones del Estado. El legislador también relacionó esta situación con la imagen que Bolivia proyecta hacia otros países.

La declaración se produjo después de que el Senado aprobara el proyecto que modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y establece un mecanismo para viabilizar la designación de un Fiscal General interino. La propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento y su posterior promulgación a cargo del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El legislador afirmó que el país necesita recuperar la confianza en sus instituciones y sostuvo que la presencia de estructuras criminales dentro del poder genera consecuencias que trascienden las fronteras. “No podemos dejar que el crimen organizado tome la política”, señaló.

La reforma se debate luego de la aprehensión e imputación de Mariaca por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El proyecto busca modificar las reglas de suplencia de la Fiscalía General y establecer una salida institucional para la conducción temporal del Ministerio Público.

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