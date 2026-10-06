Un eurodiputado pide a la UE intervenir en caso “narcomaderas”

Un diputado de la Eurocámara pide a la Comisión Europea que intervenga en el caso de las maderas bolivianas confiscadas en Chile por estar supuestamente “impregnadas de drogas”.

“He pedido a la Comisión Europea que ponga este asunto sobre la mesa en los comités del acuerdo comercial entre la UE y Chile. Esto debe resolverse rápidamente, porque está dañando la relación comercial entre la Unión Europea y Chile”, declaró el eurodiputado neerlandés Alvaro Sebastian Kruis, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, refiere una nota de prensa enviada a esta redacción por su asesor político.

Desde abril, las autoridades chilenas mantienen retenidos contenedores de madera boliviana en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso por sospechas de tráfico de drogas.

“La lucha contra el tráfico de drogas importa, y Chile tiene todo el derecho a realizar controles. Pero las empresas honestas no deberían ser castigadas”, declaró el eurodiputado Kruis.

Y agregó que “las empresas que cumplen las reglas llevan meses sin poder exportar, y ahora su madera está ardiendo antes de que hayan tenido una oportunidad justa de someterla de nuevo a pruebas”.

“De hecho, una investigación independiente realizada por antiguos altos cargos de la DEA demuestra que estas acusaciones son falsas”, dijo Kruis en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Gran parte de esta madera se dirigía a compradores europeos. Los exportadores bolivianos, incluidas empresas certificadas que trabajan conforme a las normas europeas de sostenibilidad, llevan meses sin poder enviar sus productos, mientras que las pruebas del caso son fuertemente cuestionadas, observó Kruis.