Un eurodiputado pide a la UE intervenir en caso “narcomaderas”

País
LOS TIEMPOS
Publicado el 06/10/2026 a las 18h41
ESCUCHA LA NOTICIA

Un diputado de la Eurocámara pide a la Comisión Europea que intervenga en el caso de las maderas bolivianas confiscadas en Chile por estar supuestamente “impregnadas de drogas”.

“He pedido a la Comisión Europea que ponga este asunto sobre la mesa en los comités del acuerdo comercial entre la UE y Chile. Esto debe resolverse rápidamente, porque está dañando la relación comercial entre la Unión Europea y Chile”, declaró el eurodiputado neerlandés Alvaro Sebastian Kruis, miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, refiere una nota de prensa enviada a esta redacción por su asesor político.

Desde abril, las autoridades chilenas mantienen retenidos contenedores de madera boliviana en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso por sospechas de tráfico de drogas.

“La lucha contra el tráfico de drogas importa, y Chile tiene todo el derecho a realizar controles. Pero las empresas honestas no deberían ser castigadas”, declaró el eurodiputado Kruis.

Y agregó que “las empresas que cumplen las reglas llevan meses sin poder exportar, y ahora su madera está ardiendo antes de que hayan tenido una oportunidad justa de someterla de nuevo a pruebas”.

“De hecho, una investigación independiente realizada por antiguos altos cargos de la DEA demuestra que estas acusaciones son falsas”, dijo Kruis en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Gran parte de esta madera se dirigía a compradores europeos. Los exportadores bolivianos, incluidas empresas certificadas que trabajan conforme a las normas europeas de sostenibilidad, llevan meses sin poder enviar sus productos, mientras que las pruebas del caso son fuertemente cuestionadas, observó Kruis.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
2
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
3
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
4
Tras tendencia viral de monedas de Bs 3, el BCB aclara que no son de curso legal y circularlas puede ser delito
5
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”

Lo más compartido

1
Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar
2
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
3
Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta
4
Los títulos de bachiller serán digitales y gratuitos
5
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA

Más en País

06/10/2026
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”
El vicepresidente del Estado,  Edmand Lara, posesionó y tomó juramento ayer en la noche a José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.
Ver más
06/10/2026
Aislarán a Mariaca en Cantumarca los primeros días, por su seguridad
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, ingresó ayer al penal de Cantumarca, en Potosí alrededor de las 13:10, para cumplir seis meses de detención...
Ver más
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que la escala del avión presidencial en Boca Ratón, Florida, durante el retorno de un viaje oficial del presidente Rodrigo Paz, respondió a...
Ver más
06/10/2026
Aramayo niega uso de avión presidencial para vacaciones
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se presentó este martes ante un juzgado de La...
Ver más
06/10/2026
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
El expresidente Luis Arce salió este martes del Hospital Arco Iris para declarar ante el tribunal que lleva adelante el juicio por los hechos del 26 de junio de 2024, según la Red DTV.
Ver más
06/10/2026
Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar
El exministro de la Presidencia de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, declinó de ser nombrado como embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el argumento de que las...
Ver más
06/10/2026
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
En Portada
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes. El ex fiscal general está acusa de...
vista
06/10/2026 Seguridad
Ordenan allanamiento a la casa del exfiscal Mariaca en Santa Cruz
Una comisión de fiscales tiene previsto allanar hoy martes el domicilio del exfiscal general Roger Mariaca en Santa Cruz en el marco de las investigaciones por...
vista
06/10/2026 País
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se...
vista
06/10/2026 Cochabamba
Entregan la torre restaurada de la catedral de Cochabamba
La directora de Planificación Estratégica, Estefani Cavero, informó que este martes 6 de octubre se entregará la refacción que se realizó a la torre de la...
vista
06/10/2026 Economía
Gobierno denuncia presunto daño económico a Entel por Bs 52 millones en compra de decodificadores
Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, denunció este martes un presunto daño económico de más de Bs 52 millones a...
vista
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente por actores bolivianos, se estrena el...
vista
Actualidad
El diputado neerlandés Kruis ha “pedido a la Comisión Europea que ponga este asunto sobre la mesa en los comités del...
Ver más
06/10/2026 Seguridad
Un eurodiputado pide a la UE intervenir en caso “narcomaderas”
La directora de Planificación Estratégica, Estefani Cavero, informó que este martes 6 de octubre se entregará la...
Ver más
06/10/2026 Cochabamba
Entregan la torre restaurada de la catedral de Cochabamba
El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó hoy que movilizó una aeronave EC-145 S-145...
Ver más
06/10/2026 Cochabamba
Despliegan el Bambi Bucket para combatir los incendios en Mizque
Fuentes oficiosas indican que contenía $us 2,5millones. La intervención judicial comenzó en la mañana de este martes....
Ver más
06/10/2026 Seguridad
Hallan una caja fuerte al intervenir casa de Mariaca
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
Doble Click
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart