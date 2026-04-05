ENDE reporta incendio en la Subestación Carrasco; fue controlado sin afectar el suministro eléctrico

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación informó que la noche de este sábado ocurrió un incendio en la Subestación Carrasco, salida Las Brechas, en el departamento de Cochabamba, que fue controlado y no afectó en el suministro de electricidad a la población.

El incidente, bajo responsabilidad de la filial ENDE Transmisión, fue por una falla técnica seguida de un incendio en un reactor de la línea de transmisión de 500 kV, que fue controlado gracias a la participación del carro bombero de la Planta de Urea y Amoniaco y personal técnico de turno de la empresa eléctrica.

“Se aclara que no hubo afectación alguna al suministro de electricidad a la población debido a la robustez del sistema eléctrico del país. Los daños fueron únicamente de índole material en el equipo y no se presentaron daños personales. La situación se encuentra bajo control y el suministro eléctrico nacional opera con absoluta normalidad”, señala un boletín de prensa de la institución.

El personal técnico especializado de ENDE Transmisión se encuentra analizando las causas de esta falla. Asimismo, se han realizado las gestiones administrativas correspondientes ante la Compañía de Seguros y se ha reclamado también la garantía del fabricante de este equipo.

Una vez concluya el análisis técnico, la empresa estatal anunció que brindará más detalles técnicos al respecto.