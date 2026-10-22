Procesan al exfiscal departamental Tejerina por el caso Claure

El fiscal departamental Ruddy Ordoñez informó este jueves que tras recibir dos denuncias se inició un proceso disciplinario en contra el exfiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, por la presunta comisión de delitos como la emisión de resoluciones contrarias a las leyes por el manejo del caso del asesinato de los esposos Claure debido a irregularidades, como haber conformado una comisión de investigación con fiscales anticorrupción y no con los fiscales especializados.

El fiscal Ordoñez explicó que la invesitgación disciplinaria está en marcha y que en un principio no se logró ubicar al exfiscal Tejerina porque fue enviado a Sucre. Sin embargo, luego de varias consultas se logró dar con su domicilio para cumplir con la notificación. Añadió que en caso de que el Ministerio Público halle responsabildades, Tejerina será apartado de la Fiscalía.

El doble asesinato de los empresarios papeleros Juan Carlos Claure Severich (69 años) y su esposa Rufina Justina Ayala Céspedes (68 años) ocurrió la madrugada del 29 de junio de 2024 en su hacienda ubicada en Vinto Chico, en el municipio de Sipe Sipe.