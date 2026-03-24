Diego Soria confirma su regreso a los escenarios y se suma a Onda Cumbiera

El cantante boliviano Diego Soria anunció su regreso oficial a la música a través de un video en redes sociales, donde confirmó su incorporación a Onda Cumbiera.

La noticia se hizo oficial luego de que el propio artista compartiera un video, despejando los rumores que circulaban en redes sociales sobre su retorno. En el material, Diego Soria confirma que vuelve a los escenarios tras un tiempo alejado, generando inmediata reacción entre sus seguidores.

El cantante, reconocido dentro de la movida tropical boliviana, inicia así una nueva etapa como parte de Onda Cumbiera, una de las agrupaciones más populares del género en el país.

Su regreso no solo marca su retorno a la música en vivo, sino que también abre la posibilidad de nuevos proyectos, presentaciones y lanzamientos que ya generan expectativa entre el público.

Con este anuncio, Diego Soria vuelve oficialmente a la escena musical y lo hace con fuerza, en un movimiento que ya está dando de qué hablar entre los fanáticos de la cumbia boliviana.