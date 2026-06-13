EEUU empieza de película su Mundial

La selección de EEUU pasó por encima (4-1) de Paraguay en su debut en el SofiStadium de Los Ángeles como anfitriona del Mundial 2026, una demostración de fútbol y potencial del proyecto encabezado por Mauricio Pochettino para despejar dudas y esquivar con brillantez la presión de jugar en casa.

El conjunto de las barras y estrellas goleó a una Selección de Paraguay que volvió de la peor forma posible a la Copa del Mundo después de16 años. Christian Pulisic, sustituido al descanso por precaución, y un doblete de Folarin Balogun encarrilaron el estreno de EEUU en el primer tiempo, rubricado con otro golazo de Giovanni Reyna. El conato de reacción guaraní no impidió que la puesta en escena del equipo de Pochettino fuera un rotundo éxito para el soccer.

Estados Unidos dio un golpe en la mesa con una primera mitad espectacular, con mucha movilidad y acierto en ataque. El desparpajo que mostró Pulisic, el '10' de los locales, contagió a los suyos. EEUU jugó en dos toques, con Weston McKennie y Malik Tillman, y Balogun marcó dos goles que pudieron ser tres para encarrilar el primer partido del Grupo D que completan Australia y Turquía.

Paraguay intentó el juego directo en el primer minuto, cuando se plantó en el área rival con Antonio Sanabria, pero la respuesta de Pulisic inició el monólogo de la anfitriona. El Capitán América dejó un par de destellos antes de provocar el gol en propia puerta de Damián Bobadilla, la representación de una Paraguay irreconocible.

La Albiroja hizo agua atrás y de nuevo sufrió al '10' yanqui, en fuera de juego para salvarse del 2-0 de Balogun. A los dos minutos, ambos repitieron y, esta vez, el ariete del Mónaco dobló la renta mientras la defensa paraguaya reculaba sin mirar al delantero. En el descuento, el propio Balogun regateó a los dos centrales y mandó el balón a la escuadra (3-0) en un inicio de cine cerca de Hollywood.

Guion soñado

El guion soñado para EEUU no cambió en el segundo tiempo, a pesar de que Pochettino dejó en el banquillo a Pulisic por un golpe, Gustavo Alfaro arengó a los suyos y probó con alguna permuta. Minutos duró la reacción sudamericana, con algo de Miguel Almirón, Diego Gómez y Julio Enciso por dentro sin encontrar puerta. EEUU recuperó el dominio del balón y empezó a perdonar el cuarto, con las internadas de Sergiño Dest sin rematador.

Con todo, en un balón al área, Mauricio encontró la segunda jugada para hacer el 3-1, que quedó en accidente para los locales. Los de Pochettino salieron reforzados también con los cambios. Timothy Weah rozó la guinda y fue Reyna quien, con un precioso disparo con el exterior de la bota, rubricó el 4-1 en el largo descuento, cuando Paraguay hacía tiempo que había bajado los brazos.