Critican el mal manejo del conflicto en la FBF

El exdirigente del fútbol profesional Mauricio Méndez Roca criticó cómo se manejó el conflicto que se generó en la División Profesional. Asimismo, pese a que anunció que no se había pactado un resarcimiento económico, ayer el presidente de Destroyers, Carlos Blanco, señaló que se entregarán 50 mil dólares en favor de Aurora, por concepto de daños y perjuicios.

“Es lo legal (el resarcimiento económico a Aurora), pero donde se puede hacer hincapié es en lo legítimo, y es lo que tiene a toda la opinión pública molesta, por la forma en que se ha manejado este tema”, aseguró Méndez.

El exdirectivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) señaló que el pedido de los clubes cruceños fue correcto, tomando en cuenta que, sin reglas claras, podían haberse presentado más impugnaciones.

Méndez fue crítico con lo que sucedió y señaló que el Congreso deberá refrendar la resolución del Ejecutivo, sobre la transferencia de jugadores en una misma temporada para evitar mayores susceptibilidades. Pero también señaló que hubo “capricho” por parte del Comité Ejecutivom que optó por darle continuidad a la segunda fecha en lugar de suspenderla.

“Parando la fecha se arreglaba ayer (por el martes) todo, y no había este tema tan horrible de un walkover que después no se consolida, por una argucia jurídica, muy inteligentemente planteada (por Guabirá), que fue por la homologación del estadio de Aiquile”, puntualizó.

¿Y el resarcimiento?

“No hay resarcimiento económico, solamente un acuerdo pensando en el bien del fútbol”, señaló el presidente de laFBF, César Salinas, quien dio a conocer las resoluciones que emanaron de la reunión del Consejo Superior de la División Profesional que se realizó el lunes pasado en Cochabamba.

El dato fue corroborado por el delegado de Aurora, Mirko Cornejo, quien señaló que se habían “quedado solos” y que consideraba que eran los que “más perdían”.

Todo daba a entender que la compensación económica no iba a existir, pese a que el club cochabambino gastó más de 7 mil dólares en temas de logística para el partido del pasado sábado ante Guabirá, y que no se jugó.

Ayer, el presidente de Destroyers, Carlos Blanco, señaló a un medio cruceño que sí se había procedido al acuerdo y que los seis clubes de Santa Cruz iban a pagar 50 mil dólares.

Este medio contactó al titular del club cuchuqui y señaló que recién se reunirán para conocer más sobre este tema.

“No se ha hablado el punto (por el resarcimiento económico), no sé, porque creo que ellos (los representantes de Aurora y Guabirá) lo han hecho por escrito. Ellos (Aurora) tienen algunos gastos. Sobre eso se están basando, en ese gasto que han tenido. Pero no, 50 mil dólares, no se ha hablado nada de eso”, dijo Blanco.

Surge la incógnita sobre si esta compensación puede ser considerada como un acto de corrupción. Al respecto, Méndez señaló que no se la puede considerar de esa manera. “Corrupción no es, porque en definitiva la FBF es un ente autónomo que se rige, no solamente por sus estatutos sino por las decisiones que puedan tomar sus órganos deliberativos o ejecutivos. En este caso, el Comité Ejecutivo de la FBF tiene total autonomía y responsabilidad sobre los manejos económicos de su institución”, aseguró el extitular liguero.

8.333 DÓLARES LE TOCA A CADA CLUB

Si los seis clubes cruceños asumen el pago de la compensación económica al Aurora, cada club tendría que abonar la suma de 8.333 dólares para cubrir con el compromiso que se habría acordado.

Aurora gastó más de 7 mil dólares en su viaje a Aiquile para jugar con Guabirá el sábado pasado.

LA NEGOCIACIÓN FUE ENTRE LOS DOS CLUBES INTERESADOS

REDACCIÓN CENTRAL

La negociación que llevó a definir que Aurora reciba un resarcimiento económico fue entre los dos clubes interesados, es decir que de la misma participaron sólo los representantes de Guabirá y del Equipo del Pueblo.

Ayer se habló sobre la determinación de que se entregue una compensación monetaria de 50 mil dólares; sin embargo, falta conocer qué es lo que pasará con este tema, tomando en cuenta que si bien las declaraciones fueron emitidas por el presidente de Destroyers, Carlos Blanco, quien anunció el monto, después cambió de discurso.

Blanco reconoció que la negociación se dio entre los dirigentes de Aurora y Guabirá, por lo que no intervino el resto.

Se conoce también que, en las próximas horas, los representantes de los seis clubes cruceños se reunirán y conocerán la determinación final por parte del titular de Guabirá, Rafael Paz.

Lo que es cierto es que la posibilidad está en pie y que la entrega de un monto se hará efectiva, pese a que tras la finalización de la reunión del Consejo Superior de la División Profesional se afirmó que no se iba a entregar ningún resarcimiento.

Antes de trasladarse a Aiquile, el gerente del club Aurora, Mirko Cornejo, reveló a este medio que se tenía previsto gastar cerca de 7 mil dólares en los temas relacionados a la logística del primer plantel.

La delegación del Celeste viajó un día antes del encuentro hasta Aiquile y aguardó la disputa del partido, al que Guabirá no llegó porque señaló que el escenario no estaba homologado.