Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Fútbol Int.
AGENCIAS
Publicado el 18/07/2026 a las 10h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo.

El técnico de ‘Les Bleus’ cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 17:00, también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasará con dos asistencias en semifinales.

Mbappé y Messi suman ocho goles en el torneo, pero el ‘10’ de la Albiceleste figura primero en la clasificación por sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Argentina que nadie quiere jugar este encuentro.

“Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial”, expresó, antes de subrayar que lo afrontaría “con total profesionalidad”.

Alineaciones probables:

Francia: Brice Samba; Malo Gusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, N’Golo Kante; Marcus Thuram, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappe. Seleccionador: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Noni Madueke, Ollie Watkins, Marcus Rashford. Seleccionador: Thomas Tuchel.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Gobernador inspecciona el centro Cometa, de adolescentes en proceso de reinserción
2
Contribuyentes de Cochabamba destacan beneficios de la Ley de Alivio Tributario
3
Tres trabajadores mueren aplastados por una carga de acero en El Alto
4
Zúñiga tras lograr su detención domiciliaria afirma: “Yo era un trofeo político”
5
Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Lo más compartido

1
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
2
 Sismo de magnitud 7,4 sacude sureste de México y parte de Centroamérica
3
Día Nacional del Trigo: plantean agenda para recuperar la producción nacional y fortalecer la seguridad alimentaria
4
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
5
IBCE reprocha la acusación “sin fundamento” de autoridades chilenas tras descartarse droga en madera boliviana

Más en Fútbol Int.

15/07/2026
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado triunfo por 2-1 ante Inglaterra en México 86...
Ver más
En Portada
18/07/2026 Cochabamba
Cochabamba marca un hito energético con su primera línea subterránea de alta tensión
En un paso importante hacia la modernización de los servicios básicos, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec S.A.), filial de Empresa Nacional...
vista
18/07/2026 Multideportivo
Fallece Tito de la Viña, leyenda del periodismo deportivo nacional
El periodismo deportivo boliviano está de luto. Este sábado falleció José Vila de la Viña más conocido como Tito de la Viña, una de las voces más reconocidas y...
vista
18/07/2026 Economía
Día Nacional del Trigo: plantean agenda para recuperar la producción nacional y fortalecer la seguridad alimentaria
La necesidad de recuperar la producción nacional de trigo, reducir la dependencia de las importaciones y consolidar políticas que fortalezcan la seguridad...
vista
18/07/2026 Fútbol Int.
Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida...
vista
18/07/2026 Economía
El helado boliviano conquista Chile y alcanza un récord histórico de exportaciones
Las exportaciones de helado boliviano alcanzaron un récord histórico, cuyo principal mercado es Chile. En 2025, las ventas a este mercado fueron de $us 45.000...
vista
18/07/2026 País
Gobierno unifica acciones para la prevención, preparación y respuesta frente a incendios en Santa Cruz
El Ministerio de Defensa junto a la Gobernación de Santa Cruz y representantes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) unificaron...
vista
Actualidad
La Ley de Alivio Tributario generó un impacto positivo en los contribuyentes que acudieron a la Gerencia Distrital de...
Ver más
18/07/2026 Economía
Contribuyentes de Cochabamba destacan beneficios de la Ley de Alivio Tributario
El gobernador Leonardo Loza, realizó una visita de inspección al Centro Socioeducativo (Cometa), dependiente del...
Ver más
18/07/2026 Cochabamba
Gobernador inspecciona el centro Cometa, de adolescentes en proceso de reinserción
Los fuertes vientos que azotan a Santa Cruz, con ráfagas que oscilan de 90 a 120 kilómetros por hora, provocaron...
Ver más
18/07/2026 País
Fuertes vientos causan estragos en Santa Cruz: Reportan incendios y árboles caídos
En un paso importante hacia la modernización de los servicios básicos, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba...
Ver más
18/07/2026 Cochabamba
Cochabamba marca un hito energético con su primera línea subterránea de alta tensión
Deportes
El periodismo deportivo boliviano está de luto. Este sábado falleció José Vila de la Viña más conocido como Tito de la...
Ver más
18/07/2026 Multideportivo
Fallece Tito de la Viña, leyenda del periodismo deportivo nacional
Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que...
Ver más
18/07/2026 Fútbol Int.
Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado...
Ver más
15/07/2026 Fútbol Int.
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
La Selección Argentina se prepara para disputar una nueva semifinal de la Copa Mundial de la FIFA este miércoles 15 de...
Ver más
15/07/2026 Fútbol
Scaloni: “Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien”
Doble Click
El pianista boliviano  Daniel Álvarez Veizaga conquistó el máximo galardón en la primera versión del Premio Sur de...
Ver más
17/07/2026 Música
Pianista Daniel Álvarez gana Premio Sur de Música Nueva
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el arte puede ayudar a atravesar situaciones difíciles y...
Ver más
17/07/2026 Cultura
Crear para sanar: artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana
Al llegar a la ciudad de La Paz, la primera impresión no siempre la regalan las montañas de la Cordillera de Los Andes...
Ver más
16/07/2026 Cultura
La chola paceña: identidad y cultura que reinventan la moda desde las raíces
Siete artistas, entre ellos tres cochabambinos, lidiarán por el pase a la 14ª edición del Festival Internacional de la...
Ver más
16/07/2026 Música
Música. Siete artistas se disputan el pase al Festival de Punta del Este