Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra pelearán este sábado por la medalla de bronce del Mundial 20026 en un partido con más nombre que alicientes, que supondrá la despedida amarga de Didier Deschamps como seleccionador francés tras catorce años en el cargo.

El técnico de ‘Les Bleus’ cierra uno de los ciclos más gloriosos del equipo nacional con un Mundial (2018) y una Liga de Naciones (2021) bajo el brazo, además de las finales de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022 en su haber.

El encuentro, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami a las 17:00, también brindará al francés Kylian Mbappé la oportunidad de superar provisionalmente a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro, después de que el argentino lo rebasará con dos asistencias en semifinales.

Mbappé y Messi suman ocho goles en el torneo, pero el ‘10’ de la Albiceleste figura primero en la clasificación por sus cuatro asistencias, una más que el delantero francés.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel, dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota contra Argentina que nadie quiere jugar este encuentro.

“Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar el Mundial”, expresó, antes de subrayar que lo afrontaría “con total profesionalidad”.

Alineaciones probables:

Francia: Brice Samba; Malo Gusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, N’Golo Kante; Marcus Thuram, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappe. Seleccionador: Didier Deschamps.

Inglaterra: Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Noni Madueke, Ollie Watkins, Marcus Rashford. Seleccionador: Thomas Tuchel.