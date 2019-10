Omar Morales se perderá el partido ante Always Ready

El técnico chileno Miguel Ponce, no dirigirá a San José en partidos oficiales durante un mes en cumplimiento al castigo que le impuso la FBF por la expulsión que recibió en la victoria ante The... Ver más Ponce, castigado un mes por expulsión ante The Strongest

La selección nacional de la categoría Sub-15 será cabeza de serie del Grupo “A” del Campeonato Sudamericano de fútbol, cuyo sorteo se llevará adelante mañana en la ciudad de Santa Cruz Ver más Bolivia será cabeza de serie en el campeonato Sudamericano Sub-15

La final de la Copa Libertadores de América-2019 se jugará por primera vez en partido único en el Estadio Nacional de Santiago de Chile el 23 de noviembre, reafirmó ayer la Conmebol Ver más Conmebol mantiene final de Libertadores en Santiago de Chile