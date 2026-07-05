Cochabamba perdió más de Bs 3.700 millones por los 58 días de bloqueos

Durante casi dos meses, los bloqueos cambiaron la dinámica de Cochabamba. El cierre de carreteras impidió el ingreso y salida de alimentos, combustible, materias primas e insumos, provocó dificultades de abastecimiento en los mercados, frenó las exportaciones y obligó a cientos de productores a detener o reducir sus actividades. Aunque las medidas de presión fueron levantadas, las consecuencias continúan reflejándose en la economía departamental.



A lo largo de los días de conflicto, empresarios, productores y transportistas fueron presentando balances parciales sobre el impacto económico en sus sectores. Si bien no existe una cantidad oficial de las pérdidas, los reportes difundidos durante las semanas de bloqueo permiten dimensionar la magnitud de la afectación.



La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) informó que el departamento registró 58 días de bloqueos y una afectación económica estimada en Bs 3.728 millones.



Uno de los primeros sectores en resentir el impacto fue el transporte. La Cámara Departamental de Transporte Pesado de Cochabamba reportó pérdidas por Bs 718 millones, al señalar que la paralización de carreteras afectó el traslado de carga, pasajeros, encomiendas y mercancías, interrumpiendo la cadena logística del departamento.



El sector agropecuario también advirtió severas consecuencias. Los productores de banano del trópico cochabambino reportaron severos daños. Su representante, Agustín Conde, explicó que una plantación necesita alrededor de un año para entrar en producción y que los bloqueos interrumpieron ese proceso, obligando a reinvertir cerca de Bs 100.000 por cada cuatro hectáreas para recuperar fertilización, fumigación y otros insumos. A ello se suma la pérdida de mercados en Argentina y la falta de combustible para el trabajo en campo.



La cadena del cacao tampoco quedó al margen. La de cacaoteros del trópico de Cochabamba informó que cerca del 60% del cacao almacenado se deterioró por la imposibilidad de transportarlo y procesarlo, mientras que las pérdidas en campo alcanzaron hasta el 90% de la producción prevista.



En el sector lechero, los reportes difundidos durante los bloqueos señalaron que el acopio cayó hasta un 60%, pasando de 300.000 a 120.000 litros diarios. Además, los productores informaron la pérdida de más de 100.000 litros de leche y otros 80.000 litros que no pudieron ser acopiados.



La Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) alertó que el sector llegó a un estado crítico. Durante las semanas de conflicto la entidad estimó que el daño económico acumulado supera los 400 millones de dólares y advirtió sobre el riesgo para la seguridad alimentaria por la interrupción de ciclos.



Los sectores perjudicados coinciden en que el impacto de los bloqueos no concluyó con la reapertura de las carreteras. La persistente escasez de combustibles, el incremento de los costos de producción y la necesidad de recuperar mercados mantienen en incertidumbre a la economía cochabambina.