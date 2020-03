Vinto Palmaflor recibe a Oriente con dos cambios

Municipal Vinto Palmaflor recibirá esta tarde (18:15) a Oriente Petrolero en el estadio Félix Capriles, por la duodécima fecha del certamen Apertura 2020 de la División Profesional con dos cambios en su alineación titular.

La lesión de última hora sufrida por el sub-20 Adalid Terrazas (esguince de segundo grado en tobillo derecho) obligó al entrenador Humberto Viviani a modificar su once inicial, generando así que Ronaldo Arancibia ocupe ese lugar, aunque como lateral derecho en defensa.

Mientras, el nigeriano Bismarck Ubah volverá a la titularidad en lugar de Víctor Machaca, quien estuvo jugando como lateral por derecha en la última línea.

Por lo demás, los restantes nueve jugadores serán los mismos que jugaron ante Wilstermann, en la derrota 2-1 en este mismo escenario.

Más allá de la baja de Terrazas, Viviani no tendrá que lamentar ninguna otra baja, ni por sanción. No obstante, el estratega del elenco del valle bajo no dirigirá desde el campo de juego, ya que fue expulsado por ingresar tarde en el complemento del cotejo ante los aviadores.

Junto a ello, este partido será más que emotivo para el portero Jhohan Gutiérrez, quien la noche del lunes fue convocado a la selección nacional por el entrenador César Farías, luego de sus grandes actuaciones.

“Ir a la selección con arqueros de nivel es muy bueno. (La convocatoria) me cae muy bien, pero antes hay que jugar el partido ante Oriente. Luego se verá, ya que lo que venga será importante”, aseveró Gutiérrez.

Por su parte, Oriente Petrolero llega a este duelo visiblemente lastimado por su derrota 4-1 en Oruro el fin de semana.

El cuadro dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez va de más a menos en el campeonato y, por ese motivo, apunta a recuperar unidades jugando fuera de Santa Cruz.

La base del equipo que jugó en Oruro ante el Santo será la misma, empero la duda pasa por la inclusión del tarijeño Sebastián Gamarra.

Si el futbolista formado en el Milan de Italia no es parte del once titular, Sánchez ratificará al chileno Jaime Carreño como el conductor del Refinero.

Invicto en casa

En cinco presentaciones jugando como local, el elenco de Municipal Vinto Palmaflor se mantiene en calidad de invicto. El de hoy será su sexta presentación, la quinta ante rivales cruceños.

Como local, siempre en el Capriles anteequipos orientales, se impuso 1-0 a Royal Pari (25/01, por la fecha 2), 2-0 sobre Guabirá (02/02, por la fecha 4), 2-1 contra Blooming (13/02, jornada 6) y Real Santa Cruz 2-1 (22/02, en la jornada 8).

En el estadio Municipal de Quillacollo, en su único lance jugado como local, venció al paceño Always Ready por 2-0, en la fecha 10, que se jugó el 2 de marzo.

Luego de este encuentro ante Oriente Petrolero en casa, el Verdeamarillo apunta a dos encuentros consecutivos más como dueño de casa, aunque esta vez pretende jugarlos en Quillacollo: San José, el próximo 1 de abril, y Bolívar, el 4 de abril.

La dirigencia se reunirá con el Comité Técnico para definir el cambio de horarios.

3 MIL ENTRADAS PARA EL ENCUENTRO

Para el cotejo de hoy ante los refineros, la dirigencia de Municipal Vinto Palmaflor dispuso la dosificación de 3 mil localidades, sólo en los sectores de preferencia y general.

Los costos serán los mismos de los anteriores compromisos: preferencia 30 bolivianos y general 20. Menores ingresan a cualquier sector con un costo de 10 bolivianos.

La fecha 12 del torneo iniciará hoy, al margen de este cotejo, con el duelo Royal Pari vs Always Ready (15:00), en el Tahuichi Aguilera, y San José vs Blooming (20:30), en el Jesús Bermúdez.