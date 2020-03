Aurora pierde ante The Strongest por 1-2

Luego de mucha tensión e impugnaciones de por medio, el certamen 2019 "Lucio Ramallo Hinojosa" de la Primera "B" de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) se jugará este sábado en jornada doble en... Ver más Final de la polémica: Colcapirhua y Pasión Celeste definen al campeón 2019 de la Primera "B"

Municipal Vinto Palmaflor conquistó anoche su sexta victoria jugando en condición de local y amplió su hegemonía en Cochabamba Ver más Vinto Palmaflor mantiene la hegemonía en Cochabamba

Ganar a como dé lugar a The Strongest esta noche (20:00) en el estadio Capriles es la consigna del club Aurora Ver más Aurora no tiene margen de error ante The Strongest