Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés

Fútbol
Jhonny Mollinedo
Publicado el 22/02/2026 a las 10h36
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada, porque hasta el momento ha mostrado un fútbol avasallante en la Copa de Verano.

Si en Santa Cruz goleó por 5-0, ayer en Sucre casi fue un calco del partido de ida, porque también anotó cinco aunque le convirtieron un solo gol. Ayer terminó 5-1 a favor de Blooming en el estadio Patria, que fue mudo testigo de cómo fue la jornada soñada por el colombiano Bayron Garcés que también celebró de la fiesta del celeste cruceño, al marcar cuatro goles, un póker ante la mirada atónita de sus rivales chuquisaqueños.

Por eso, apenas terminó el partido, lo primero que hizo Garcés fue apoderarse del balón para llevárselo de recuerdos, no es común anotar cuatro goles, al estilo de Cristiano Ronaldo.

En la semifinal, Bolívar espera a Blooming, y se anticipa dos partidos de grandes emociones y sobre todo buen fútbol.

Garcés marcó diferencia desde el minuto 15 cuando con un potente remate de larga distancia superó al golero Johan Gutiérrez que estaba bastante adelantado.

Ese fue el presagio de la gran jornada futbolera de Blooming que se aprovechó de los errores de Independiente que nunca encontró la brújula al partido.

A los 27, nuevamente apareció Garcés que demostró que no sólo remata sino también sabe presionar, le arrebató el balón a Diego Navarro para definir con calidad ante el golero Gutiérrez.

No había más que un equipo en el campo de juego, y Garcés que marcaba diferencia en todo lado. Cuando terminaba el primer tiempo, el árbitro pitó penal a favor de Blooming tras una falta a uno de sus jugadores. Garcés agarró el balón demostró que también sabe rematar desde los doce pasos y marcó su triplete.

Con el 3-0, totalmente favorable a Blooming terminó la primera etapa.

El segundo tiempo lo manejó a placer el cuadro cruceño, que reguló los tiempos y se dedicó a controlar el ritmo del encuentro. Y, en una jugada de contragolpe, el colombiano Garcés volvió a mostrar su calidad y letalidad al definir de gran manera.

Dos minutos después de ese gol, a los 74, Gustavo Cristaldo anotó el descuento para los capitalinos que no celebraron el tanto.

Garcés tuvo la posibilidad de marcar el quinto gol, pero su anotación fue anulada por el juez del encuentro. Y, cuando se jugaban los descuentos, los cruceños metieron el quinto gol por intermedio de Guilmar Centella, otro de los buenos valores de Blooming.

Se vienen ahora las semifinales  de la Copa de Verano y si demuestran este buen fútbol y contundencia, seguramente se confirmará a Blooming como uno de los candidatos al título.

 

