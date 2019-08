La Salle-Olympic, ante su última chance de avanzar

El quinteto valluno de La Salle-Olympic jugará esta noche (20:30) su último boleto a las semifinales del Torneo 2019 de la Libobásquet, en una serie que lo encuentra 2-0 abajo ante Pichincha de Potosí.

Para este duelo, el equipo dirigido por Mathías Nieto no tiene margen de error. Sólo la victoria permitirá al cuadro lasallista forzar a un cuarto cotejo a jugarse mañana en el mismo escenario,

Con todo su arsenal a disposición, el cuadro valluno pretende superar al mejor equipo de la temporada 2019. Asimismo, el escenario de hoy puede dar lugar a que el cuadro potosino sufra su primera derrota.

La Salle-Olympic pretende superar esta fase y buscar mejorar su mejor actuación en la Libobásquet: el subcampeonato del torneo Clausura 2014.

Rubair y dos partidos

Para el otro elenco quillacolleño en carrera por el título, la lucha por superar la fase se encuentra igualada 1-1 ante CARL A-Z.

Esta noche, el Rubronegro buscará en Oruro (20:00) inclinar la balanza a su favor y definir todo mañana con un global de 3-1, situación que lo pondría en las semifinales del campeonato.

En su segunda temporada como equipo de la Libobásquet, Rubair busca llegar más allá de las semifinales, instancia que logró en el Torneo 2018 y donde fue eliminado por Calero de Potosí, elenco que alcanzó el bicampeonato nacional.

Otras llaves

El cuadro de Nacional Potosí, debutante absoluto, lleva ventaja 2-0 ante el excampeón nacional La Salle de Tarija, quinteto al que visitará hoy (20:30) en el coliseo Guadalquivir.

Una victoria dejará al Ranchoguitarra en su primera semifinal y así acrecentar el dominio potosino.

Finalmente, otra llave igualada es la que tienen el chuquisaqueño Amistad y el orureño CAN, que también se verán las caras esta noche en la ciudad de Pagador.

CUARTOS DE FINAL

Llave 1

Pichincha 96–49 La Salle/Olympic

Pichincha 77–69 La Salle/Olympic

Viernes 9 de agosto (20:30)

La Salle/Olympic vs Pichincha

Serie: Pichincha 2-0 La Salle/Olympic

Llave 2

Nacional Potosí 81–72 La Salle TRJ

Nacional Potosí 80–79 La Salle TRJ

Viernes 9 de agosto (20:30)

La Salle TRJ vs Nacional Potosí

Serie: Nacional Potosí 2-0 La Salle TRJ

Llave 3

Rubair 96–100 CARL AZ

Rubair 81-49 CARL AZ

Viernes 9 de agosto (20:00)

CARL AZ vs Rubair

Serie: Rubair 1-1 CARL AZ

Llave 4

Amistad 81-90 CAN

Amistad 77–74 CAN

Viernes 9 de agosto (20:00)

CAN vs Amistad

Serie: Amistad 1-1 CAN