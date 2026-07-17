Fiscalía identifica a seis presuntos autores del linchamiento de tres jóvenes en Pocoata

Seguridad
ABI
Publicado el 17/07/2026 a las 23h35
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La Fiscalía Departamental de Potosí identificó a seis presuntos autores del asesinato de tres jóvenes, sindicados del robo de un vehículo, ocurrido el 29 de mayo en el municipio de Pocoata, e imputó formalmente a los investigados por ese delito, además de solicitar su detención preventiva.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que la investigación permitió reunir suficientes elementos de convicción para establecer la probable participación de los seis imputados en el hecho.

“La investigación fue desarrollada de manera objetiva y permitió reunir suficientes elementos de convicción para establecer la probable participación de los imputados en este hecho”, explicó la autoridad.

Entre los principales elementos de prueba se encuentran informes policiales, grabaciones de cámaras de seguridad, declaraciones testificales, registros del lugar del hecho, autopsias médico legales, reconocimientos de personas, geolocalización y otros actuados investigativos que permitieron individualizar a los presuntos responsables y sustentar la imputación formal.

Según los antecedentes del caso, la madrugada del 29 de mayo un grupo de aproximadamente 200 personas ingresó por la fuerza al módulo policial de Pocoata y sacó a tres personas que se encontraban aprehendidas por el presunto robo de un vehículo.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a inmediaciones del cementerio de esa población, donde perdieron la vida. De acuerdo con las autopsias realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), los tres jóvenes fallecieron a causa de un shock neurogénico provocado por quemaduras de primer a cuarto grado en gran parte de la superficie corporal.

La Fiscalía informó que la imputación formal fue presentada por el delito de asesinato y que se solicitó la detención preventiva de los seis investigados. Asimismo, se aguarda el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares por parte del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua.

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