Chávez será la única fondista boliviana en el Mundial de Polonia

La fondista Tania Chávez será la única representante por Bolivia en el Campeonato Mundial de Media Maratón, que se realizará hoy en Gdynia, Polonia.

La competencia iniciará a las 05:00 HB.

Bolivia debía asistir al Mundial de Media Maratón con tres deportistas Jhoselyn Camargo, Héctor Garibay y Tania Chávez, además del entrenador Cesar Condarco; sin embargo, un problema para poder conseguir las visas para los atletas que se encontraban en el país, hizo imposible que pudieran viajar. Chávez vive en Alemania.

El presidente de la FAB, Marco Luque, explicó que la ausencia de Camargo y Garibay en el Mundial se debe a la imposibilidad de ir a sacar la visa en la embajada de Polinia en Lima, por las restricciones que se tiene en Perú, que tiene sus fronteras cerradas.

“El manual del evento solicitaba ir a la embajada de Polinia, en Lima. Lamentablemente Perú estuvo cerrado. No hay vuelos comerciales aún. Y en la embajada nos dijeron que estaban dispuestos a atendernos, pero en medida que no pudiéramos llegar a Lima, no podían hacer nada”, aseguró Luque.

El dirigente federativo explicó que se recurrió al Viceministerio de Deportes, que colaboraron en intentar que las embajadas de Alemania y España, pueda dar un tipo de visa Schengen, que permita a los atletas llegar a esos países y conseguir la visa, pero eso no fue posible.