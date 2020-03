Aplazados los Mundiales de media maratón por el coronavirus

Los Mundiales de media maratón, previstos el 29 de marzo en Gdynia (Polonia), han sido aplazados al 17 de octubre debido a la epidemia del nuevo coronavirus, anunció este viernes World Athletics, la federación mundial de atletismo.

Esta decisión está motivada por "la incertidumbre actual suscitada por la propagación del nuevo coronavirus a escala mundial", precisó World Athletics en un comunicado.

World Half Marathon Championships in Gdynia to be postponed.

