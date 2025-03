San Antonio no la tendrá fácil en la Libertadores

Sergio Apaza, director técnico y analista deportivo, consideró las opciones que tienen los clubes nacionales tanto en la Copa Libertadores, como en la Copa Sudamericana, donde para el estratega, San Antonio es uno de los que tiene un panorama más complicado.

Apaza inició su explicación asegurando que existen equipos “obsesionados por ganar la Copa Libertadores” y uno de ellos es Peñarol, que el año pasado llegó a las semifinales y será rival de San Antonio en el Grupo H.

“Considero dos aspectos como fundamentales para ganar la Copa, que el técnico tenga un buen tiempo en el equipo y que al plantel no se lo cambie como se hace en otros lugares y Peñarol lo tiene”, dijo.

San Antonio después tendrá a Olimpia, que tiene a Martín Palermo como su entrenador y después enfrentará a Vélez Sarsfield “que está en un caos total, han nombrado a Guillermo Barros Schelotto, pero recién se va a hacer cargo. Se han ido unos tres o cuatro jugadores, son últimos en su serie con cinco puntos”.

Pero pese a que Olimpia y Vélez parecen accesibles, para Apaza la situación de San Antonio no es de las mejores, ya que “ha cambiado hace poco la estructura del equipo y su técnico”.

Para Apaza no se trata de que el “técnico sea bueno o malo, sino de que el técnico no es mago” y volvió a recalcar que todo es un proceso, porque si bien el estratega de San Antonio, Julio César Baldivieso, está conociendo a los jugadores, eso “no se logra solo en entrenamientos, porque otra cosa es jugando, ganando, perdiendo, encontrándose con circunstancias que no están planificadas y se ve cómo reacciona el plantel”.

“La verdad con todo el dolor digo que será bien complicado para San Antonio, porque los tres equipos son coperos. Creo que Peñarol y Olimpia va a ir a Cochabamba con todo a ganar, porque quieren ser protagonistas”, sostuvo.

En el caso de Bolívar, para Apaza, la Academia cumple con los dos aspectos, un técnico (Flavio Robatto) que ya conoce al equipo, plantel que tampoco sufrió muchos cambios y se conocen bien. Además, una diferencia con San Antonio, es que a Bolívar le tocó un equipo brasileño en su serie.

“Eso es positivo porque Bolívar le puede ganar a Palmeiras en La Paz y después Palmeiras va a vencer a Sporting Cristal y Cerro Porteño de local y visitante. Entonces Bolívar puede clasificar sin problema como segundo”, dijo Apaza.

Tienen la altura como una ventaja

Nacional Potosí y GV San José, para el estratega Sergio Apaza, tienen la “ventaja de la altura, si es que es bien utilizada”.

Apaza cree que Nacional tiene un buen equipo que podría ganar sus encuentros de local y que con la “ayuda” de Independiente, que podría ganar a Guaraní y Boston River de visitante, podría tener la posibilidad de jugar el play-off como segundo del grupo.

El panorama del conjunto del cuadro orureño es similar al de San Antonio, según Apaza.