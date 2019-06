Las mascotas y la saga X-Men intentarán ganar a Godzilla en cartelera de EEUU

EEUU |

Max y sus amigos en "The Secret Life of Pets 2" buscan ganarse la audiencia este fin de semana en EEUU, donde Jean Gray, uno de los personajes más queridos de la saga de X-Men, pondrá la acción con "Dark Phoenix".

En la secuela de "The Secret Life of Pets", que batió récords en taquilla en 2016, Max y sus compañeros continúan la aventura, a la que se une "Rooster" (Gallo), al que pone voz el veterano Harrison Ford en lo que supone el debut del actor en una película animada.

El comediante Patton Oswalt está detrás de Max, el pequeño terrier protagonista que verá cómo su dueña contrae matrimonio y tiene un hijo al que se esmera por cuidar.

"The Secret Life of Pets 2" está dirigida por Chris Renaud (Despicable Me, 2010) y Jonathan del Val, quien estuvo al frente de la primera entrega de esta historia de mascotas.

"Dark Phoenix" cuenta cómo Jean Gray se convierte en una de los mutantes más poderosos que viene a sacudir al mundo de los X-Men.

La cinta dirigida por Simon Kinberg (Logan, 2017; Fantastic Four, 2015), llega cuando están a punto de cumplirse dos décadas de la aparición de los mutantes en la pantalla grande con X-Men, que se estrenó en julio del 2000.

La actriz inglesa Sophie Turner se convertirá en "Dark Phoenix", mientras que James McAvoy y Jennifer Lawrence repiten en el reparto, en la que los mutantes deberán enfrentarse al enemigo más devastador, uno de los suyos.

A la cartelera también llega "The Gangster, the Cop, the Devil" el "remake" de una película surcoreana sobre Don Lee, un capo del crimen organizado que se une a un policía para localizar a un asesino en serie conocido simplemente como "K ". Won-Tae Lee, (Man of Will, 2017), dirige y participa en el guion de la cinta.

Las películas compiten contra el mundo apocalíptico de "Godzilla: King of the Monsters", que dominó la taquilla la semana pasada, la nueva versión de "Aladdin", que completa su tercera semana, y el asesino John Wick con su entrega número tres.