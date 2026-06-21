Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero

Cultura
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 21/06/2026 a las 21h29
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En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien conversamos a fondo sobre el invaluable y permanente legado literario de Jorge Luis Borges, al conmemorarse cuarenta años de su fallecimiento el pasado 14 de junio.

Durante este encuentro, la autora ofrece un riguroso análisis crítico y una mirada cercana sobre las temáticas esenciales, las metáforas recurrentes y la profunda evolución de la obra borgeana a lo largo del tiempo.

A través de este diálogo, se exploran conceptos fundamentales de su narrativa como los laberintos, los espejos, el infinito y el tiempo circular, invitando formalmente a toda la audiencia a sumergirse en un fascinante recorrido sonoro por el pensamiento, la poesía y los relatos de uno de los pilares más influyentes de la literatura universal del siglo XX.

El episodio no solo rinde un merecido homenaje a la genialidad del maestro argentino, sino que también funciona como una guía indispensable tanto para lectores experimentados como para aquellos que desean aproximarse por primera vez a su vasta y compleja producción intelectual.

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