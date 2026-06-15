Donar sangre multiplicar vidas y derribar mitos

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Publicado el 15/06/2026 a las 14h51
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Un solo pinchazo, unos minutos en una camilla y tres vidas salvadas. Así de matemática y humana es la labor que se gestiona día a día en el Banco de Sangre de Referencia de Cochabamba. En el marco de este 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre instituido por la OMS, la institución celebra el altruismo de los donantes voluntarios y continúa derribando los mitos y temores que aún frenan a parte de la población.

Hace apenas cinco años, la donación voluntaria en Cochabamba languidecía entre un preocupante 28 y 30 por ciento. El resto dependía de la urgencia o la presión familiar. Pero, actualmente, la cifra roza el 50 por ciento. “Ha costado que la población entienda que donar no hace daño”, explica la Dra. María Luisa Herrera, directora del centro.

 “Muchos piensan que van a engordar o a adelgazar. Yo siempre les digo que miren a nuestro personal: todos somos donantes voluntarios y nadie está ni gordo ni flaco por eso”, aclara la Herrera sobre los “miedos” que persisten en la sociedad.  

Los mitos viajan también desde el área rural, donde el temor es más místico que físico porque existe la creencia de que al extraer sangre se “pierde el alma” o se debilita la salud.

El Banco de Sangre es una institución pública certificada bajo normas ISO y avalada por la OPS/OMS, lo que garantiza bioseguridad absoluta, subraya la directora.

Beneficios que se sienten en el cuerpo (y en el alma)

Además del  beneficio moral de ayudar al prójimo, la ciencia respalda la donación como un estímulo positivo para el propio organismo. Al extraer los hemocomponentes (glóbulos rojos, plasma y plaquetas), la médula ósea se activa para regenerar células nuevas, destaca. Añade que los glóbulos rojos tienen una vida útil de 120 días, por tanto, la donación acelera su renovación, mejorando la oxigenación general del cuerpo.

¿Quiénes y cuánto pueden donar? Los varones pueden hacerlo cada tres meses (cuatro veces al año), mientras que las mujeres, debido al ciclo menstrual, pueden asistir cada cuatro meses (tres veces al año). Como beneficio adicional, a cada donante se le realiza un tamizaje gratuito de alta complejidad para detectar virus como VIH, Hepatitis B y C, Sífilis o Chagas, cuyos resultados se entregan de forma confidencial y con la orientación médica necesaria si fuera el caso.

Actualmente, el Banco de Sangre mantiene un stock “óptimo” con más de 522 unidades del grupo O RH Positivo, el más común en el 72 por ciento de la población, necesario para abastecer a 43 servicios transfusionales en todo el departamento. Sin embargo, en tiempos difíciles o en época de invierno (por los resfríos), la prevención es la clave.

EL VALOR DE CADA GOTA

“La donación voluntaria es el inicio de la calidad de los hemocomponentes”, señala Herrera. Cuando una persona dona, la sangre se fracciona en tres elementos vitales: glóbulos rojos, plasma y plaquetas. De ahí nace la premisa de que una sola donación puede salvar hasta tres vidas diferentes, dependiendo de la patología del receptor.

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