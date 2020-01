Phoenix, más allá del Joker

Las repercusiones del “Joker”, estrenada el año pasado y protagonizada por Joaquin Phoenix, seguirán haciendo eco este 2020, sobre todo en la temporada de premios, cuando Phoenix y el “Joker” nadan en nominaciones.

Pero más allá del “Joker”, Phoenix, que recibe mucha atención en este tiempo, se forja como una persona que fuera del comportamiento de “estrella de cine”, ha establecido sus ideales con mucha fuerza, en el despilfarrador mundo del entretenimiento.

Por ejemplo, según publica la Revista GQ, la alfombra roja es quizás uno de los elementos menos sostenibles del mundo de la moda: hogar de artículos usados una vez y nunca más. Los vestidos de alta costura y los trajes personalizados, que tardan horas en producirse tienen la vida útil de un atuendo de moda rápida. Incluso la alfombra roja aparentemente inmortal en sí misma, no está destinada a durar: la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood anunció que este año planea reutilizar la alfombra en otros eventos, por primera vez.

Entonces, Stella McCartney y Joaquin Phoenix han ideado una forma inteligente de resolver parte del problema: para "reducir el desperdicio", Phoenix usará el mismo esmoquin de Stella McCartney para toda la temporada de premios, según la cuenta de Twitter de la diseñadora.

La campaña comenzó en los Globos de Oro, en los quePhoenix se llevó a casa el premio al mejor actor en película de drama, por “Joker”. McCartney ha sido la voz líder de la moda en diseño sostenible desde que lanzó su marca en 2001, trabaja con pieles de animales veganas y socios de tareas como Adidas con la creación de telas inteligentes con materiales reciclables. Lo que parecía una pasión personal ahora parece notablemente profética, con otras marcas de moda corriendo para emular sus esfuerzos.

EL VEGANO

Phoenix es una voz líder en derechos de los animales y asuntos ambientales: es vegano desde que era un niño, junto a sus hermanos.

Produjo el documental “The Animal People”, el año pasado, y a menudo se lo ve en acciones climáticas y protestas de PETA, la organización de Personas por el Trato Ético de los Animales.

Recientemente, el actor también protagonizó un cartel de PETA que defendía no usar la lana como tejido textil y, para ello, lucía un traje 100 % vegano bajo el eslogan Cruelty Doesn’t Suit Me (La crueldad no me queda bien).

Concienciado con la importancia de los animales, Phoenix asegura que "cuando miramos el mundo a través de los ojos de otro animal, tenemos que darnos cuenta de que internamente somos todos iguales, y que por eso merecemos vivir sin sufrimiento".

Pero el actor no es la excepción sino la norma, ya que otros intérpretes de la talla de Michael Keaton, Woody Harrelson, Natalie Portman, Edie Falco, Richard Linklater o Alicia Silverstone, entre otros, también se han unido a PETA en la lucha contra el maltrato animal en circos o su uso para probar productos de higiene personal como los cosméticos.