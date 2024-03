Misión exitosa: Los cuatro tripulantes de Crew-7 de la NASA regresan del espacio

Los cuatro tripulantes de la séptima misión espacial comercial de la NASA y SpaceX amerizaron este martes en la costa de Pensacola (Florida), a las a las 5:48 (9:48 GMT), tras 19,5 horas de viaje desde la Estación Espacial Internacional (EEI) donde han pasado más de seis meses.

La tripulación de la nave espacial que acaba de amerizar está compuesta por la astronauta Jasmin Moghbeli, de la NASA; Andreas Mogensen, de la Agencia Espacial Europea (ESA); Satoshi Furukawa, de la japonesa JAVA, y Konstantin Borisov, de la rusa Roscosmos, están de regreso en una cápsula Dragon de SpaceX, la Endurance.

La cápsula donde viajaban los astronautas ha entrado en la atmósfera de la tierra a las 9:30 GMT y cinco minutos antes del amerizaje ha desplegado cuatro paracaídas gigantes para asegurar un aterrizaje estable, y que se han separado de la cápsula al llegar al mar.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroJaws, @Astro_Andreas, @Astro_Satoshi, and Kostya! pic.twitter.com/iugZ6Awwvn

— SpaceX (@SpaceX) March 12, 2024