Huawei lanza su primer smartphone sin aplicaciones Google

El gigante chino de la telefonía Huawei confirmó hoy en Múnich, sur de Alemania, que su nuevo smartphone de alta gama será comercializado sin aplicaciones Google preinstaladas a causa de las sanciones estadounidenses. La marca china prasenta hoy sus modelos Mate 30 y Mate 30 Pro, que forman la nueva serie de móviles de alta gama que no traen preinstalados los servicios de Google.

"A causa de la prohibición estadounidense (...) no podemos preinstalar las aplicaciones Google", declaró Richard Yu, responsable de servicios al consumidor de Huawei. A pesar de ello, enfatizó que la marca china ofrece acceso a otras 45.000 aplicaciones a través de su plataforma.

Vienen bajo el ecosistema móvil Huawei Mobile Services (HMS), en lugar de Google Mobile Services (GMS), que incluye Android Open Source Project (AOSP) -Android de código abierto-, con su interfaz de fábrica EMUI 10.

Los Mate 30 incorporan Huawei Assistant, no hay buscador Google integrado, ni You Tube, sino "Huawei Browse" y "Huawei Music video", lo que lo convierte en el primer teléfono de gama alta de la marca con estas características.

El nuevo teléfono de Huawei ofrece una autonomía de 9,2 horas de utilización continua en 5G, un cuádruple módulo foto y será propuesto en 6 colores, uno de ellos forrado en cuero a prueba de agua.

El celular también dispondrá del procesador Kirin 990, triple cámara en la versión Mate y cuádruple en la versión Pro.

Huawei, convertido en "bestia negra" para Washington, fue atacado directamente por Estados Unidos en medio de su guerra comercial con Pekín, y fue inscrito en mayo por Washington en una lista negra.

Las empresas estadounidenses de servicios y componentes tienen prohibido comerciar con la empresa china, acusada por Donald Trump de espionaje.

