Comerciantes afines a Intendente presionan para modificar una ley

Comerciantes afines al intendente Antonio Ferrufino presionan para modificar la Ley 048 de mercados y continuar con la elevación de las casetas. Ayer, luego de una marcha, comenzaron a dialogar con el Concejo y Planificación de la Alcaldía.

Más de mil comerciantes de los mercados Fidel Aranibar, La Pampa, Calatayud, centrales, zonales y de la Feria de Mascotas marcharon hasta la Alcaldía de Cochabamba con cánticos de apoyo a “Toño” Ferrufino, quien la anterior semana fue observado en el Concejo Municipal por permitir casetas de dos pisos (tienda y depósito) y el avance de puestos.

“Aquí está el Intendente, la única autoridad que trabaja”, coreaban a tiempo de esperar una audiencia con el alcalde suplente Iván Tellería. Empero, no los atendió, por lo que procedieron a bloquear las vías del centro.

“Hemos seguido el conducto regular mediante la Intendencia, como dicta la norma (…) Nuestras mejoras son en material desmontable, no es en obra civil”, manifestó el dirigente de la Asociación de Comerciantes Minoristas (Acomepa), Ibán Revollo.

Por la tarde, los dirigentes se reunieron con concejales y arquitectos de Planificación. No estuvieron presentes Tellería ni el secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Guillén, de quien depende el Intendente.

Los comerciantes salieron en marcha luego de una orden de paralización de la construcción de casetas elevadas en La Pampa, porque no tenían la aprobación de Planificación. Los gremiales exigen que se les deje invertir, pues la Alcaldía no lo hace.

El Intendente apareció en la movilización y recibió el apoyo de los comerciantes y declaró sentirse “una isla” por carecer del apoyo de las autoridades. “Parece que todos los concejales quieren finiquitarme, en el Ejecutivo también y me siento como una isla”, dijo.

El concejal Edwin Jiménez rechazó las declaraciones del Intendente y dijo: “El Concejo no tiene ninguna tuición sobre el personal del Ejecutivo. Es facultad del Alcalde contratar o suspender”.

La pasada semana, Ferrufino dio un informe al Concejo, pero sus acciones fueron calificadas como “regulares”.

En tanto, Acomepa es uno de los sectores que apoyó al alcalde electo José María Leyes, ahora detenido, a cambio de obtener la propiedad de sus casetas.

Normativa

La Ley 048 de Ocupación de Sitios Municipales señala que para un tipo de obras la Intendencia debe aprobar; en otros casos, Planificación, y en algunos, las comunas. Según Jiménez, se encontraron incoherencias y vacíos, por lo que en la reunión de la tarde plantearon mejoras a la ley.

EXIGEN CAMBIAR TODO EL CABLEADO

Los comerciantes también indicaron que existen otros proyectos que se comprometieron para los mercados, pero no se cumplieron. Ahora, algunas de sus prioridades son el cambio del cableado y postes de luz.

“No han cambiado nada, pese a que lo prometieron. Hay postes que están sostenidos con rieles, porque se están cayendo”, lamentó el dirigente de Acomepa, Ibán Revollo.

En los últimos cuatro años, se incendiaron varios sectores de los mercados La Pampa y La Paz por deficiencias en las conexiones de las casetas. También se tuvieron situaciones similares otros años.

PUNTOS DE VISTA

"Son 35 años en los que no ha cambiado nada en nuestros mercados, pero eso no ven las autoridades. Sólo nos utilizan para sus campañas políticas. No invierten en mejoras y tenemos que invertir nosotros. No vamos a permitir que eso más nos trunquen". Ibán Revollo. Dirigente Acomepa

"Todas las casetas son con recursos de los comerciantes, entonces, privados ya han invertido en predios públicos, pero sigue siendo propiedad del Gobierno municipal, ellos sólo son adjudicatarios. Si el municipio no invierte, a ellos no les queda de otra". Edwin Jiménez. Concejal Único